19 agosto 2014 Abiti da sposa: come vestirsi d'estate Si gioca con le lunghezze, alternando modelli extra long in raso a quelli cortissimi, con il colore e con i materiali

07:00 - Sposarsi d'estate, per promettersi amore eterno in un giorno di sole. La parola d'ordine diviene freschezza e voglia di gioire in un giorno così speciale.

L'abito da sposa quindi diventa comodo,elegante e romantico. Si osa divertendosi ed è per questo che la sposa può optare per abiti diversi da quelli cari alla tradizione. Si gioca con le lunghezze, alternando modelli extra long in raso a quelli cortissimi, con il colore e con i materiali.



Audace il tubino cortissimo ricco di tulle vaporoso di Marchesa per una sposa giovane. Romantiche le proposte in stile impero di Claire Pettibone, con applicazioni di fiori colorati, ricami su organza di seta finissima e scolli a cuore. Infine per chi cercasse un modello tradizionale, ma allo stesso tempo innovativo, le meravigliose proposte bianco latte di Giuseppe Papini.



