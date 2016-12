Moda: non lasciatevi scappare le paillettes!

Partiamo dalle intramontabili clutch in seta con il bottone a gioiello (in questo caso si tratta di un finto 'sbrillocco’) o tempestate di strass, ma ci sono anche le versioni (sempre in seta) con le paillettes su un lato. Da non dimenticare quelle con la cordicella in metallo lucido, rivestita di raso o di materiali molto luccicanti. Ricordate che anche se sono gettonatissime le clutch a mano, tutte dentro nascondono una cordicella e per la loro funzionalità vi consiglio di non dimenticarla. Per essere eccessive e molte fashion abbinate a questo tipo di borsa delle scarpe con gli strass lungo il tacco che ovviamente dovrà essere ben visibile. In questo momento potete trovare in giro molti 'esemplari’ a prezzi ragionevoli e anche modelli in pelle e di raso con tanti lustrini sulle punte delle scarpe.

“Il trionfo degli accessori in questa epoca si spiega facilmente. La gente si veste in modo sempre più destrutturato e casual. Sono rimaste le borse e soprattutto le scarpe a dare il tocco sexy a ogni look” - Tamara Mellon.



Continuiamo con le cinture di stoffa totalmente ricoperte di strass. Con un abito nero, ovviamente stretto, e delle gonne a vita alta farete un figurone indossandole. Chicche delle chicche i bottoni luccicanti per capi un po’ tristi. Acquistate giacche soprattutto nere e blu in diversi tagli e modelli e poi prendete ago e filo e sostituite i bottoni, creerete così un outfit da sera unico e artistico. Mi raccomando: indossatele il più possibile. La vostra creazione vi farà sentire delle fashion styling ma anche molto fiere di voi.

“La moda va consumata subito. Il meglio che possa accadere a un abito è di essere indossato. Non di essere esposto in un museo” - Karl Lagerfeld.



Non perdete anche i foulard semplici con un po’ di paillettes sparse qua e là. Utilissimi quando siete ossessionate dalla domanda “e adesso che cosa mi metto?”. Ci sono eventi che richiedono un look serio ma elegante e per quanto il nero aiuti in queste situazioni, non fa certo miracoli; quindi ad un capo total black abbinate un foulard, anche colorato se volete, ma un po’ luccicante, perfetto per la vostra serata in quanto vi garantirà un look sobrio, fashion e ricercato.

“Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità” - Coco Chanel.



Ma se volete avere sempre un outfit un po’ eccentrico a tratti rock lasciatevi sedurre dal bomber luccicante sul davanti, comodo per la primavera perché potete usarlo per proteggervi dalle raffiche di gelo improvviso e fashion d’inverno perché potete indossarlo come una qualsiasi giacca. Preferite vestiti streck, gonne longuette o scampanate (ma il bomber deve essere corto), o pantaloni a gamba stretta.



E per finire indossate cappelli con paillettes lungo la falda o indossate un cerchietto tempestato di strass; ebbene sì anche i cerchietti sono ritornati di moda: un altro grande evergreen da tenere sempre sepolto in qualche angolo dell’armadio. Come vedete arriva sempre il momento giusto per riesumarlo con il benestare della moda.



A questo punto avete tutte le 'dritte' per dedicarvi al capo luccicante al punto giusto. Si continua la prossima settimana e ricordate che i saldi stanno per finire. Non perdete tempo!