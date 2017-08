Moda, Cina ed Europa si incontrano in passerella

Cina e Europa si incontrano, e lo fanno nel nome della moda. La location prescelta è stata Jurmala, in Lettonia: un posto tranquillo, vista mare, dal fascino baltico e lontano da occhi indiscreti. Maestro di cerimonia è Yincool, ultimo brand in arrivo nella famiglia Picanova e pronto a conquistare la terra del dragone. A dare una mano Sohu, colosso cinese dei new media che sta emergendo come uno dei principali player del web asiatico. Insieme hanno dato vita alla prima edizione dell'Yincool Fashion Weekend.