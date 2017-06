L'aceto di mele, un prezioso alleato di bellezza

L' aceto di mele , ​con il suo aroma pungente inconfondibile, oltre che sulla tavola è diventato sempre più protagonista anche dei rimedi naturali e della bellezza fai-da-te. Utilizzato nell'antichità, insieme al miele, per calmare la tosse , era impiegato in cucina come condimento non solo nel vecchio continente ma anche in Cina, perché anche in Oriente erano ben note le sue mille proprietà .

Le mele sono un frutto davvero speciale: ricchissime di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio, potassio, sodio e zolfo), oligoelementi (ferro, magnesio, rame), vitamine (in particolare vitamina A e C), proteine, zuccheri, fibre e pectina, costituiscono un potente disintossicante dell'organismo.



Nell'aceto di mele tutte queste sostanze sono ancor più concentrate, rendendolo un importante toccasana per la pelle. Grazie ai potenti alfa-idrossiacidi, meglio conosciuti come acidi della frutta, ha infatti inaspettate proprietà idratanti, esfolianti ed antibatteriche.



1 - Via le macchie: Se lo scorrere delle lancette dell' orologio biologico iniziano a lasciare i primi segni sul volto, non tutto è perduto: l'aceto di mele ci viene in soccorso. Basterà diluire l'aceto di mele con acqua tiepida, tè verde e aloe vera, applicare la soluzione al mattino appena svegli, ma anche poco prima di coricarci, con un batuffolo di cotone direttamente sulla zona da trattare. Lasciamo agire per una ventina di minuti e poi risciacquiamo: ecco un ottimo tonico naturale che eliminerà le cellule morte e schiarirà le orrende macchie dell'età.



2 - Acne, non ti conosco: L'aceto di mele, grazie alle sue proprietà antifungine, antibatteriche e antivirali, è un importante rimedio, naturale ed economico anche contro le infezioni acneiche della pelle. Ma non basta: bilanciando i livelli di ph e regolando la produzione di sebo, favorisce l'ossigenazione della cute, mantenendone i pori puliti. Perché dunque limitarci alle zone del viso? Una soluzione così efficace ed economica può essere impiegata anche per l'acne sulla schiena!



3 - Chioma da favola: Tra gli usi cosmetici dell'aceto di mele, uno tipico è quello dedicato ai capelli, perché grazie alle sue proprietà li deterge e lucida meglio di qualunque altro ingrediente naturale. Le nostre nonne sapevano bene che sciacquare i capelli con un cucchiaio di aceto diluito in un litro di acqua fredda li rendeva più brillanti, grazie all'azione purificante di cui è capace. La ricchezza di sali minerali poi aiuta a conservare la nostra chioma sana e folta. Le proprietà antibatteriche disinfettano il cuoio capelluto rendendolo anche un ottimo antiforfora.