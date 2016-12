Gioielli: importanti come i vestiti

I gioielli non sono più semplici accessori relegati in un cassetto, ma opere d'arte da indossare per nuovi ed accattivanti look. Non occorre valorizzarli mentre ondeggiano sul vostro corpo, sono già i maestri del vostro outfit. Le passerelle hanno visto sfilare modelle adornate di gioielli di tutte le forme, materiali, colori e grandezze. Lasciatevi anche voi catturare da bracciali, orologi collane e orecchini in argento, in tessuto, in pelle o addirittura in gomma.

Con la gomma gli stilisti hanno preferito giocare con i colori più estrosi e stravaganti giusto per non farvi passare inosservate. “Voglio solo cambiare il mondo, una paillettes alla volta” (Lady Gaga).



Se vi vestite di nero concedetevi gioielli eccessivi partendo da semplici orecchini a cerchio a cui aggiungere dei pendenti a vostro gusto e divertimento, osate pure con gli strass.



Non dimenticate gli anelli e per chi ama l'extra large consiglio pietre dure, cristalli, zirconi visibili a chilometri di distanza. Naturalmente in questo caso parliamo di uno stile un po' gipsy. Questi ornamenti sono il vero must del momento: alcuni pezzi sono delle vere e proprie opere da collezione da portare al dito: impalcature per mani energiche e coraggiose.



Ed ancora sbizzarritevi con le perle, un classico intramontabile che si adatta ad ogni outfit bianche o grigie e rosa. Ormai il loro ruolo sociale è stato sdoganato per lasciare spazio all'estro di stilisti o amanti della moda. Attenzione all'oro, vero o taroccato che sia, è di gran moda quindi osate, osate, osate.



Non dovete più pensare ai gioielli come oggetti luccicanti, colorati, appariscenti, minimalisti da mettere addosso giusto per illuminarvi un po' o peggio ancora perché li indossano tutti. Creano il vostro stile: potete indossare qualsiasi capo e, state tranquille, troverete sempre un bijoux da abbinare. Senza considerare le mille parole nascoste dietro ad un gioiello, basta pensare ai diamanti. Come dicono Mr. Big e Carrie Bradshaw in “Sex and The City”: “Che ne dici, un diamante?” “Dammi solo un armadio gigantesco!”



L'industria della moda ha da tempo capito l'importanza e la forza del gioiello e così stilisti da sempre dediti all'abbigliamento si sono reinventati con gioielli diventati must imitati o ripensati da nuovi stilisti. Grazie ad orecchini, anelli e bracciali si sono affermati nel panorama della moda artisti che hanno saputo creare collezioni adatte a tutti, anche se a volte un po' eccessive e stravaganti. In fondo, però, sono riusciti a capire i gusti e i desideri della società proprio come le grandi firme del passato. “La moda costituisce un problema tutt'altro che frivolo, perché affonda le sue radici nella religione, nella politica, nell'arte” (Gillo Dorfles).



Anche voi, se volete anticipare lo stile dei gioielli di maggior successo, guardatevi intorno, affinate i sensi e vedrete che troverete l'elemento che presto dominerà la scena. Io punto sui gioielli che riproducono animali o l'intero mondo animale. Sarà che non mi piacciono molto, ma dove mi giro vedo aquile, tori, farfalle, incastonati nell'oro o nell'argento con occhi, ali e corna tempestati di diamanti o di pietre dure, costose o meno. Questo stile evidenzia la particolarità della moda gioiello: quello che un tempo veniva definito semplice accessorio di bigiotteria in questo momento costa quasi quanto un modesto diamante e talvolta sono pure più importanti. "Quello che passa di moda entra nel costume. Quello che scompare nel costume risuscita nella moda" .(Jean Baudrillard).