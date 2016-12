2 di 10 Istockphoto

Istockphoto

Scopri i benefici dell'arnica

ARNICA - Grazie alle proprietà analgesiche e antinfiammatorie l'arnica è utilizzata contro botte e traumi, oltre che per ridurre il gonfiore e dare sollievo alle gambe e in caso di infiammazione del nervo sciatico. In pomata può essere inoltre sfruttata anche per massaggi in grado di tonificare e scaldare.