Tendenze: dieci piscine da sogno per rinfrescarsi d estate

L'acqua è taumaturgica e i suoi benefici effetti sul nostro umore e sulla nostra salute sono noti.

Lasciarsi andare, farsi accarezzare dall'acqua è un medicamento che allontana ansia e malumore; e in estate cosa meglio di una rinfrescata, tanto più gradita quanto più se per tuffarci non dobbiamo neppure mettere piede fuori di casa?



In città o in campagna, sulle colline o vista lago, non ha importanza: la fantasia ha la meglio e - se la metratura del giardino lo consente - dedicare un'area del verde alla piscina diventa un must.



Piacciono le piscine dove entrare è lento e piacevole e il fondo a gradoni invita a una delicata immersione; sono emozionanti le vasche che portano a filo il livello dell'acqua magari con un affaccio direttamente sul mare per dare quella sensazione di estensione visiva che non pone barriere tra noi e l'acqua salata.



Non mancano soluzioni avveniristiche in cui la piscina comunica con esterni e interni dell'abitazione diventando un elemento di continuità della casa; non perdono neppure un grammo di fascino le case coloniche: la piscina in questo caso diventa specchio per riflettere tutta la loro bellezza.