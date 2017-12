Quale miglior occasione del Natale per concedersi un regalo importante ? Perché non pensare a qualcosa che ci faccia stare meglio , a un lusso che in fondo è a portata di mano (e di portafoglio)? Chiudiamo gli occhi e immaginiamoci immersi in una calda vasca da bagno , solleticati dal massaggio dell'acqua quando stanchi e infreddoliti possiamo dedicarci un quarto d'ora di relax a fine giornata . Fantasie? Forse. Ma forse anche realtà: oggi le soluzioni sono tante e la vasca con idromassaggio è diventata un lusso possibile .

Relax casalingo: che ne dici della vasca con idromassaggio? Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Istockphoto 3 di 14 Istockphoto 4 di 14 Istockphoto 5 di 14 Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La letterina a Babbo Natale forse non l'abbiamo ancora scritta e allora val la pena di tentare: in fondo la vasca da bagno con idromassaggio è un piacere a cui potremmo non dover rinunciare. I modelli sul mercato sono tantissimi, con forme e prezzi diversi, ed è quindi possibile trovare la soluzione che più ci piace e che più ci appaga, sempre tenendo d'occhio il budget.



Prima la forma: iniziare col piede giusto è fondamentale. Quindi, prima di ogni cosa, bisogna valutare lo spazio di cui possiamo disporre per scegliere il modello che meglio si adatta alle caratteristiche dell'ambiente: senza voler essere originali a tutti i costi, possiamo trovare sul mercato vasche rettangolari, rotonde e a forma angolare. Quelle rettangolari hanno in genere le stesse dimensioni di una normalissima vasca da bagno, ma volendo possiamo allargarci con la vasca "matrimoniale" per due persone. Le vasche rotonde o quadrate sono ideali per chi non ha problemi di spazio, mentre quelle ad angolo sono perfette quando al contrario lo spazio è ridotto.



C'è massaggio e massaggio: le bocchette della vasca regalano massaggi differenti a seconda che siano orientabili, erogando acqua miscelata ad aria, oppure che immettano nella vasca aria sola o unita all’ozono mediante dei diffusori posizionati sul fondo. Il massaggio può essere continuo o intermittente, non c'è che l'imbarazzo della scelta.



Vizi e virtù: oltre all'idromassaggio, possiamo pensare di aggiungere alla vasca una piacevole azione plantare, ideale per chi fa tanto sport: un dispositivo che massaggia e stimola la pianta dei piedi per un'azione di totale rilassamento. Sensibili agli odori? Potremmo pensare al dosatore automatico per profumare l’acqua; se invece amiamo la musica, val la pena di scegliere un modello con impianto stereo integrato. Appassionati di cromoterapia? C'è giusto il modello che fa al caso nostro: basta integrare la vasca con un particolare sistema di illuminazione e il gioco è fatto!