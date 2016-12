Pulire la lavatrice? Vi spieghiamo come fare

Quando la lavatrice arranca o si rivela danneggiata, la famiglia va in tilt. A maggior ragione se ci sono bambini piccoli in casa. Dunque, mantenere la lavatrice in "salute" , è fondamentale per evitare eventuali danni ma, anche e soprattutto, per avere un bucato profumato e veramente pulito. Cosa minaccia una lavatrice? Sicuramente il calcare, seguito dai residui di detersivo. Infatti, la lavatrice andrebbe preservata dal calcare aggiungendo nel cestello o nel cassetto del detersivo un apposito prodotto. Inoltre, è importante pulire periodicamente tutte le parti dell'elettrodomestico aiutandosi con efficaci prodotti naturali .

Se il bucato puzza - Capita che, una volta tolta la biancheria dal cestello, questa non sembri lavata ma che, anzi, abbia un odore sgradevole simile all'umido della muffa. In questi casi, è importante lavare bene il cestello facendo fare alla lavatrice un lavaggio a vuoto con aceto bianco e alla massima temperatura. Questo trucchetto dovrebbe diventare anche un'ottima abitudine preventiva per evitare cattivi odori nonostante lavaggi e detersivi.



Il filtro - Ricordate che il filtro della lavatrice intasato è uno dei motivi principali per cui si chiamano gli appositi tecnici, con notevole esborso di denaro. Invece, il filtro andrebbe pulito regolarmente. Come? Togliendolo e mettendolo sotto l'acqua corrente. Una volta eliminato il "grosso" dello sporco, si può procedere di fino aiutandosi con uno spazzolino da denti usato.



Le guarnizioni - Una delle parti da mantenere ben pulite nelle lavatrice, sono le guarnizioni in gomma. Quest'ultime tendono, infatti, a raccogliere sporco e residui di detersivo generando le classiche (e apparentemente inspiegabili) macchie scure sui vestiti appena lavati. Per pulire le guarnizioni, si usa uno spazzolino usato a setole dure con bicarbonato o aceto. E molto olio di gomito. Ci si stupirà della quantità di sporco rimasta sulle setole.



Vaschetta del detersivo - Succede quando ci si dimentica di lavare questa parte della lavatrice, pensando che "tanto contiene solo detersivi": la vaschetta per i prodotti di pulizia diventa sporca e colma di residui e calcare. Con la conseguenza di rovinare il bucato, aggiungendo spesso anche un cattivo odore. Per lavare la vaschetta del detersivo, basta sfilarla e metterla in ammollo in acqua calda e aceto oppure bicarbonato. Un'ottima idea, disinfettante e profumante, è aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda o tea tree allo scomparto per i detersivi.



Anti-calcare - A volte l'aceto stesso può bastare come anti-calcare, ma solo in fase preventiva è davvero efficace e consigliabile. Altrimenti, se il calcare accumulato è molto, è bene ricorrere a un prodotto specifico da aggiungere a ogni bucato.