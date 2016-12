Casa: meno muffa e più aria pulita

07:00 - Il problema della muffa in alcune abitazioni non deve essere considerato puramente "estetico". Le sue spore possono infatti provocare danni alla salute, soprattutto nei bambini che hanno un sistema immunitario meno sviluppato degli adulti. La muffa è una specie di fungo che trova terreno fertile soprattutto negli ambienti umidi. Vediamo quali accorgimenti adottare per contrastare questo problema e respirare aria pulita tra le pareti domestiche.

I sistemi di costruzione attuali sono studiati per avere un minor dispendio di calore e un isolamento degli ambienti quasi totale verso l'esterno, ma se da un lato abbiamo un notevole risparmio energetico, dall'altro creiamo un micro clima caldo-umido dentro casa favorevole alla formazione di muffe. Le case più esposte al problema sono quelle con infiltrazioni, muri verso l'esterno e non isolati, piani bassi. Nei casi più gravi purtroppo bisogna intervenire strutturalmente, nei casi più blandi invece sono tante le strategie che possiamo seguire.



La regola numero uno è sicuramente quella di mantenere la casa ben areata, soprattutto negli ambienti "preferiti" dalle muffe: bagno e cucina. Assicuratevi che le prese d'aria, obbligatorie per legge, siano ben funzionanti. Inoltre, l'installazione di una ventola in bagno può essere utile in ambienti molto umidi. Quando si tinteggiano le pareti bisognerebbe usare vernici traspiranti antimuffa, in questo modo il problema si ripresenterà dopo alcuni anni anziché al primo inverno! Nelle case più esposte sarebbe bene evitare di posizionare armadi e divani troppo a ridosso delle pareti.



Ci sono poi dei rimedi casalinghi per contrastare le muffe: ad esempio la candeggina uccide le spore. Possiamo pulire periodicamente i muri "critici" con una spugna imbevuta di candeggina pura. Se si preferisce un prodotto meno tossico si può usare acqua e aceto, utile contro le muffe, ma anche preziosa per igienizzare e togliere gli odori, soprattutto se ci sono fumatori in casa. Anche il sale e il bicarbonato sono un rimedio naturale contro la formazione di muffe.