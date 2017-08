Le sai tutte sul sapone di Marsiglia?

Inconfondibile: questo l'aggettivo che più di ogni altro può descrivere il profumo del sapone di Marsiglia. Fa tornare alla mente il bucato della nonna, che sa di antico, buono, pulito e naturale. Un motivo in più per non rimanere mai senza: il sapone di Marsiglia puro in casa è un ingrediente semplice ed estremamente versatile che può tornare utile in molte emergenze casalinghe. Ottimo se siamo rimaste senza detersivo per il bucato , oppure per pulire tutta casa senza usare sostanze chimiche, e ancora per fare lo shampoo ai piccoli pelosi amici di casa .

A mano o in lavatrice? Ecco un caso in cui entrambe le risposte sono corrette. Infatti, il sapone di Marsiglia è ottimo in entrambi i casi, sia utilizzato direttamente in scaglie, sia utilizzato come un vero e proprio detersivo liquido. Basta grattuggiare il sapone a scaglie più o meno grosse e aggiungerle direttamente nel cestello della lavatrice insieme a qualche goccia di olio essenziale di lavanda o, se il bucato è bianco, a un cucchiaio di bicarbonato. Preferite un detersivo liquido? Presto fatto: sciogliamo le scaglie di sapone in a mezzo litro di acqua bollente.



La casa cammina da sola: Quando le pulizie di casa diventano indispensabili, il sapone di Marsiglia può regalare davvero grandi soddisfazioni. Infatti, grazie a questo antico rimedio, si possono ottenere stanze profumate e linde senza ricorrere all'uso di sostanze chimiche e potenzialmente allergizzanti, se non addirittura tossiche (per esempio, per bambini o animali). Al pari del bucato, si può usare il detersivo naturale di sapone di Marsiglia per lavare i pavimenti aggiungendo alcune gocce di oli essenziali, per esempio la lavanda, che sa di pulito e di... estate!



Altolà agli insetti: Scarafaggi e formiche sono ospiti molto sgraditi che è possibile tenere lontani con il sapone di Marsiglia. Prepariamo una soluzione simile al detersivo per la casa, con scaglie di Marsiglia e acqua bollente, ma con una quantità maggiore di sapone. Una volta ottenuta la miscela, spruzziamola negli angoli e nelle intercapedini dei muri, e al confine tra giardino e portafinestra. Buon odore e niente insetti sono assicurati!



Amici pelosi: Se vogliamo fare il bagno in casa al nostro cucciolo, si può rendere lucido e pulito il pelo anche grazie al sapone di Marsiglia, evitando di utilizzare sostanze potenzialmente tossiche o fastidiose per il cane. Sciogliendo le scaglie di sapone nell'acqua bollente (come per il detersivo) e senza aggiunta di oli essenziali, si otterrà uno shampoo naturale utilizzabile peraltro da tutta la famiglia.