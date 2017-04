Pet Therapy: gli amici a 4 zampe ci rendono più felici

E' così: quando il nostro amico quattro zampe ci attende al rientro in casa celebrando il nostro arrivo con le feste a cui ogni animale di casa abitua chi lo ama e si prende cura di lui, la rabbia e il nervosismo dopo una giornata pesante si dissolvono, lasciando spazio al buon umore.



Stress e ansia si abbassano immediatamente quando ci concediamo del tempo per giocare insieme e la creatività aumenta.

Il gioco è capacità di tornare bambini e quando coinvolgiamo il nostro amico a quattro zampe torna a essere istinto, amore per l'aria aperta, voglia di scatenarsi senza freni, né pensieri.



Quando accarezziamo un animale domestico, il contatto fra le nostre mani e la sua pelliccia attiva immediatamente i centri del piacere a livello neuronale generando un benefico effetto antistress. La sensazione di appagamento aumenta e si espande creando un momento di grande quiete e intimità con il cucciolo di casa.



Non solo: grazie al lavoro dei neuroni specchio, l'atteggiamento dell'animale influenza anche il nostro, per questo vedere il suo abbandono totale e l'immensa fiducia nello stare senza paura fra le nostri mani ha un effetto positivo anche su di noi.



L'effetto empatia che si crea fra un animale e un essere umano è molto profondo e istintivo, in grado di provocare un intenso senso di rilassamento. Questa sensazione si acuisce quando si ha a che fare con problematiche quali l'autismo, in cui aumentare il senso di fiducia diventa uno degli obiettivi primari e dei benefici che la pet-therapy può offrire.

Sapersi abbandonare all'altro non sempre è facile, per questo negli ultimi anni la terapia con gli animali viene sempre più studiata e applicata: bambini e adulti autistici hanno avuto incredibili miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la capacità di gestire il proprio bisogno di controllo in modo diverso, lasciarsi andare e riuscire a fidarsi.



Non dimentichiamo che gli animali non usano le parole e sono estremamente sensibili a ogni segnale proveniente dal nostro corpo: annusare i pantaloni o ricevere informazioni su come ci sentiamo attraverso gesti di cui non ci rendiamo nemmeno conto li rende straordinariamente capaci di essere vicini ai nostri stati d'animo.