Dieci idee per il bagno di primavera Istockphoto 1 di 33 Istockphoto 2 di 33 Istockphoto 3 di 33 Istockphoto 4 di 33 Istockphoto 5 di 33 Istockphoto 6 di 33 Istockphoto 7 di 33 Istockphoto 8 di 33 Istockphoto 9 di 33 Istockphoto 10 di 33 Istockphoto 11 di 33 Istockphoto 12 di 33 Istockphoto 13 di 33 Istockphoto 14 di 33 Istockphoto 15 di 33 Istockphoto 16 di 33 Istockphoto 17 di 33 Istockphoto 18 di 33 Istockphoto 19 di 33 Istockphoto 20 di 33 Istockphoto 21 di 33 Istockphoto 22 di 33 Istockphoto 23 di 33 Istockphoto 24 di 33 Istockphoto 25 di 33 Istockphoto 26 di 33 Istockphoto 27 di 33 Istockphoto 28 di 33 Istockphoto 29 di 33 Istockphoto 30 di 33 Istockphoto 31 di 33 Istockphoto 32 di 33 Istockphoto 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quel mazzolin di fiori: cosa c'è di più semplice e profumato di un mazzo di fiori freschi? Che siano in un vaso o in un recipiente di recupero, poca importa: colore e allegria saranno assicurati.



Teli colorati: se abbiamo degli asciugamani nuovi che aspettavamo di tirar fuori in attesa di dare il benservito a quelli ormai usurati, beh.. è arrivato il momento giusto! Diamo una ventata di novità al nostro bagno circondandoci di teli colorati: dal blu al rosa, passando per il viola e i beige. Basta davvero poco per ritrovare un bagno tutto nuovo.



Tutti giù per terra: chi l'ha detto che il tappeto in bagno non si usa? Oggi tra materiali innovativi e costi super abbordabili, possiamo permetterci il lusso di cambiare senza troppi sensi di colpa. I colori? Possiamo anche osare tonalità accese, soprattutto se il nostro bagno è bianco, altrimenti scegliamo nuance che ricordino la nostra biancheria.



Vedo non vedo: se il nostro bagno non ha il box doccia, ma ricorriamo a delle tende ecco un modo davvero low cost di dare un'aria nuova alla nostra toilette. Coloratissime e sui toni del blu e del turchese, le tende da bagno ci faranno sentire un po' più vicini al mare. Sognare non costa nulla!



Vai di recupero: abbiamo qualche vecchio mobile ereditato dalla zia? Bene, mano a pennelli e vernice e diamo nuova vita alla credenza o al servetto che utilizzavamo in cucina. Una mano di blu et voilà, avremo ricavato uno splendido e personalissimo porta asciugamani con mensole abbinate. Il fai da te è sempre un ottimo affare!



Bentrovati souvenir: chi non si è portato a casa una conchiglia almeno una volta dopo una vacanza al mare? Bene, ecco arrivato il momento di utilizzarle. Dipinte nei colori pastello e adagiate sulla mensola del lavandino o della vasca, saranno perfette per il nostro bagno estivo.



Una parete tutta nuova: se stiamo pensando a qualcosa di più "sostanzioso", tinteggiare le pareti di casa sarà un'ottima idea dal costo comunque molto contenuto. Lasciamoci ispirare dai colori della primavera: celeste, verde, giallo... abbiamo un'intero arcobaleno (o quasi!) a cui ispirarci.



Eleganza sommessa: per chi desidera un po' di primavera senza però voler eccedere nel colore, il beige rimane sempre un grande classico da abbinare a fiori secchi e tessuti preziosi. Less is more...



Verde sempre: le pareti verdi stanno ormai diventando un must tra i design addicted; niente di meglio dunque che circondare gli accessori del bagno di piante e rampicanti che ci facciano sentire immersi in un bosco tutto nostro.



Ad una ad una: se pensiamo ad un intervento più strutturale, ricorriamo a mosaici e piastrelle che ricordino il mare o il sole. Tesserine gialle con piccoli fiori, piastrelle blu e bianche come le maioliche, saranno perfette per un look che richiama libertà e voglia di vivere all'aria aperta.