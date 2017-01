Come festeggiare il Capodanno in famiglia

Benvenuti amici - Una delle idee vincenti per il Capodanno in famiglia è quella di organizzare un'ottima cena insieme agli amici più cari, meglio ancora se con figli. Per il menu, ciascuno porta una pietanza ma vale la regola del buffet, con la trasgressione di potersi sedere anche sul tappeto a cenare oppure di accomodarsi su morbidi cuscini (rossi e dorati) sistemati strategicamente a terra. Un ulteriore spunto è la creazione di due menu separati, di cui uno interamente dedicato ai bambini: pizza, cotoletta e patatine, spiedini, polenta gratinata, mozzarelle impanate. E per i brindisi, che nel caso dei bambini anticiperanno la mezzanotte, spumante e succo di frutta...con le bollicine. Per ottenere questo aperitivo a misura di bambino, o di astemio, sarà sufficiente unire succo di frutta fresco a semplice acqua frizzante, guarnendo con fettine di arancia e foglioline di menta.



Tutti al cinema - Chi ama le serate tranquille, adorerà la maratona di film di Capodanno. Rigorosamente insieme ai bambini! Ma, anche se sembra un'idea facile facile, in realtà è bene non lasciare nulla al caso. In fondo si tratta sempre di una serata di festa...Quindi, é importante scegliere insieme i film puntando sulle classiche e intramontabili pellicole natalizie o sui titoli tradizionalmente dedicati ai ragazzi. Alcuni spunti? Eccoli: "Una poltrona per due", "Quattro bassotti per un danese", "La spada nella roccia", "Ritorno al futuro", "The Goonies", "Mamma ho perso l'aereo".



Giochi di società - Non solo tombola di Capodanno, per salutare l'anno nuovo si possono sperimentare molti altri giochi di società insieme ai figli e agli amici. Dai grandi classici, come Monopoli o Risiko, si può anche creare un gioco senza dover acquistare nulla. Per esempio, giocare tutti insieme ai mimi oppure organizzare un intrattenimento che i bambini amano in modo particolare. Si tratta di uno dei giochi più gettonati alle feste dei piccoli. Mamma e papà preparano un pacco sorpresa, usando fogli di giornale e vari gadget o dolcini (matite, gommine, elastici per capelli, pupazzetti, caramelle...) disposti a matrioska. A ritmo di musica, si fa girare il pacco e, quando il brano si interrompe, chi ha in mano il pacchetto sorpresa aprirà lo strato più esterno aggiudicandosi il premio. E così via, facendo attenzione che siano sempre i bambini i più fortunati.