Arredo: rinnovare la cucina bianca si può, ecco come!

E' un fatto che la cucina bianca si adatti a ogni tipo di ambiente , che sia spazioso o al contrario molto piccolo . Regala luminosità e oltretutto non impegna con il resto dell' arredamento di casa . Tuttavia può risultare un po' fredda e dopo un po' anche anonima . Se ti va l'idea di una ventata di aria nuova, ecco qualche trucchetto per personalizzare e rinnovare la cucina senza spendere un capitale .

Qualche idea furba per avere una cucina tutta nuova senza compromettere il budget familiare?

I suggerimenti sono davvero alla portata di tutti e consentono di sbizzarrirsi senza dover troppo badare a spese. Eccoli.



A contrasto: rifare il piano della cucina non solo può dare una nuova aria all'ambiente, ma può risolvere problemi di usura e infiltrazioni. A contrasto o color legno, la scelta è tutta nostra.



W i led: installare una illuminazione LED in ultra-violet, il colore Pantone di quest'anno, o verde acido o ancora giallo limone: allegria fa rima con novità.



Nonsoloutili: le stoviglie colorate sistemate sulle mensole, oltre a rendere pratico il lavoro tra i fornelli, regalano buonumore. Mai senza!



Si accomodi, prego: le sedute "scompagnate" e colorate sono una delle più gettonate tendenze moda. Recuperiamo sedie da arredi vecchi o nuovi, la parola d'ordine è: allegria!



Bianco e nero: un classico adatto a tutti gli ambienti. Che sia il pavimento, il tappeto o il profilo della cucina poco importa: il binomio è sempre vincente.



Orto casalingo: tra le novità c'è quella di attrezzare la cucina con le erbe aromatiche, costruendo vere e proprie pareti verdi o riempiendo coi vasi le mensole. Tanto verde amico, una vera benedizione!



Illumina d'immenso? anche no, basta il tavolo da pranzo! Cambiare le lampade che scendono dal soffitto regalerà subito un cambiamento importante con un budget davvero minimo. Da provare.



A me gli occhi: un elettrodomestico coloratissimo attira l'attenzione e cambia il colpo d'occhio. Il frigorifero, per esempio, riveste un ruolo centralie nella nostra cucina: diamogli un posto d'onore.