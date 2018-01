Arredo: rinnova il tuo letto con tante idee e poco budget Istockphoto 1 di 22 Istockphoto 2 di 22 Istockphoto 3 di 22 Istockphoto 4 di 22 Istockphoto 5 di 22 Istockphoto 6 di 22 Istockphoto 7 di 22 Istockphoto 8 di 22 Istockphoto 9 di 22 Istockphoto 10 di 22 Istockphoto 11 di 22 Istockphoto 12 di 22 Istockphoto 13 di 22 Istockphoto 14 di 22 Istockphoto 15 di 22 Istockphoto 16 di 22 Istockphoto 17 di 22 Istockphoto 18 di 22 Istockphoto 19 di 22 Istockphoto 20 di 22 Istockphoto 21 di 22 Istockphoto 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Capita a tutti: siamo stati in vacanza in un hotel elegante e siamo rimasti colpiti dal lusso degli arredi e dal design; oppure quante volte, sfogliando le riviste patinate, abbiamo sognato di poter trasformare la nostra casa in una maison da copertina? Se l'idea di non avere a disposizione il capitale necessario ci spaventa, possiamo utilizzare qualche piccolo accorgimento per avere una stanza stilosissima in linea con le ultime tendenze di design per regalare un effetto di grande charme alla nostra stanza da letto.



Colore, colore, colore: tinteggiare a colori forti la parete dietro la testata regalerà una nuova prospettiva nuova e sarà sufficiente rinnovare la biancheria del letto per avere una stanza tutta nuova.



Cuscini? Sì, ma tanti: a volte basta adagiare sulla testata tanti cuscini colorati e diversi. L'effetto sarà allegro e ci regalerà una ventata di aria nuova.



Specchi, mai senza: appendere tanti specchi di formato differente sulla parete dietro la testata servirà a ingrandire l'ambiente rendendolo più luminoso. Budget minimo e risultato sorprendente.



Viva il verde: ci piacciono le piante in casa? Stendiamo delle corde tra la testata del letto e un bastone appeso alla parete: piantine da interno dal costo minimo e di cura velocissima saranno perfetti per ottenere un effetto green rilassante e piacevole



Pannelli e cornici:sempre a budget super ridotto, possiamo rinnovare la testata del letto con semplici pannelli di recupero o realizzati appositamente da noi coi colori che più ci piacciono: che siano tono su tono o di colore contrastante non importa, il risultato sarà immediato.



Una lampada tutta nuova: anche chi non ama il comodino può rinnovare la stanza cambiando le lampade. L'illuminazione è sicuramente un punto di forza importante e ci consente di rinnovare il mood della stanza.



Se vince la passione: amanti della bicicletta? Appendete una due ruote sopra al letto. Sarà un elemento di arredo originale e divertente. Se amate il golf, posizionate le mazze, se invece vi piace pattinare... beh, chi più ne ha, più ne metta!



Tappezzeria mon amour: un altro trucchetto è quello di rivestire la parete della testata con carte da parati dalle fantasie più diverse. Vince chi si sbizzarrisce di più!



Che ora è? un grande orologio da parete oltre che utile è un elemento di design: ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le fogge. Unica accortezza: assicuriamoci che non faccia rumore, altrimenti addio riposo.



L'idea furba: le lucine di Natale che abbiamo utilizzato per l'albero possono avere nuova vita incorniciando il nostro nido. Posizionate sulla parete, ci restituiranno una sensazione di calore e di romanticismo davvero uniche.