SOS allergie per più di un milione di bambini

07:00 - La bella stagione è sinonimo di passeggiate e giochi all'aria aperta, piacevoli per la maggior parte dei bambini, ma fonte di starnuti e lacrime per molti altri. Secondo i dati forniti dall'Ospedale Bambino Gesù, cipressi, mimose, ulivi, parietarie e graminacee sono un vero e proprio tormento per 1 milione e 200 mila bambini. Tra i circa 8.000 bambini e ragazzi trattati ogni anno in questo ospedale, il 50% ha problemi di pollinosi. È stato quindi istituito l'"Ambulatorio Sos Pollini", attivo dal primo aprile, dove i medici potranno alleviare i disturbi dei piccoli allergici.

Secondo la Federazione Italiana Medici Pediatri, le allergie respiratorie per gli under 14 sono in costante ascesa: raddoppiate negli ultimi 10 anni! E le previsioni non sono delle migliori: nel 2020 il 50% dei bambini avrà bisogno dell'allergologo. Alle allergie da pollini se ne aggiungono altre molto insidiose: 500 mila bambini agli acari della polvere, 200 mila agli animali domestici. Anche dai dati della World Allergy Organization si è notato un aumento delle persone affette da rinite allergica: "Il trend in crescita è legato alle variazioni climatiche: un aumento di circa mezzo grado centigrado della temperatura comporta un notevole prolungamento del periodo di pollinazione delle piante".



Per contrastare le allergie dei bambini è molto sconsigliato il fai da te! Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia del Bambino Gesù, sostiene che la guerra alle allergie si può "vincere con i vaccini, ovvero con la iposensibilizzazione specifica, disponibile sia nella tradizionale somministrazione sottocutanea che per via sublinguale. Per evitare il riaffacciarsi dei sintomi è necessario prevenire con farmaci che impediscano al polline respirato di infiammare le mucose." Quindi, per restituire ai bambini allergici la gioia delle passeggiate all'aperto, bisogna agire per tempo e affidarsi agli specialisti.