Se il marito aiuta nelle faccende domestiche la moglie è più felice

16:18 - Le donne, si sa, hanno una maggior propensione al multitasking. Lavorano, curano i figli e la casa, e quando trovano un po' di tempo libero si occupano anche di se stesse. Eppure sarebbero ben felici di dividere i compiti quotidiani con il proprio partner, che spesso latita per "educazione" o retaggio culturale duro a morire.

A dimostrare scientificamente quel che ci suggerisce il buon senso ci hanno pensato i ricercatori dell'Università del Texas, di Dallas e di quella dell'Indiana e pubblicata sul magazine Social Forces.



In presenza di un marito collaborativo, le donne si mantengono più in salute e serene perché riescono a trovare del tempo per se stesse. Lo stesso varrebbe per i nuclei familiari con un alto reddito, che possono spendere per una collaboratrice domestica. Il risultato è sempre una maggior cura di sé: poter coltivare una passione, andare in palestra o occuparsi dei figli in modo più rilassato non può che giovare alla salute e alla felicità.



Gli aiuti domestici non regalano solo felicità alla donna ma anche alla coppia! Subito dopo la fedeltà e l'armonia sessuale, arriva la buona gestione del quotidiano a tenere unite le coppie. Lo affermano un gruppo di ricercatori dell'Università della California di Los Angeles, con uno studio pubblicato sulla rivista The Atlantic. Insomma, queste ricerche ci dicono quel che tutti dovremmo sapere con il buon senso: la collaborazione e il rispetto dell’altro sono fondamentali per una vita familiare serena e armoniosa.