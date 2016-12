Pannolini lavabili: non sono da buttare

07:00 - Sono ancora presenti nella nostra memoria i racconti delle generazioni passate su quanto era difficile allevare un neonato: le nostre nonne usavano i ciripà, "scampoli di tessuto", per cambiare i loro bambini. Il risultato era naturalmente montagne di pannolini da lavare (a mano!) e sederini eternamente arrossati. Le nostre mamme sono vissute nell'epoca dell'usa e getta: praticità e tanto tempo libero guadagnato! Le due soluzioni però presentano notevoli pro e contro: scomodi ma ecologici i ciripà, pratici ma estremamente inquinanti i pannolini usa e getta. Oggi si assiste a un ritorno alle origini, cercando però di coniugare i benefici di entrambi i metodi. Vediamo come si sono evoluti gli scampoli delle nonne e se può essere una scelta possibile per i nostri bambini.

Se siamo attente all'ecologia non possiamo restare indifferenti al fatto che ben il 20% dei rifiuti nelle discariche sono costituiti da pannolini usa e getta! Bisogna anche considerare il bene del bambino: i neonati che usano i lavabili soffrono meno di dermatite da pannolino e li lasciano prima, facilitando lo "spannolinamento". Ultimo vantaggio: la scelta ecologica può far bene anche alle nostre economie! Si stima che mediamente la spesa per i pannolini usa e getta si aggiri intorno ai 1.500 euro per circa 2 anni e mezzo. La spesa per quelli ecologici si dimezza, considerando non solo l'acquisto dei pannolini ma anche dei detersivi e dell'energia elettrica necessaria ai lavaggi!



I modelli dei pannolini lavabili oggi sono dei più svariati e adatti ad ogni esigenza. Gli All in One sono i pannolini più simili agli usa e getta, perché già pronti all'uso, senza dover aggiungere inserti o mettere spille, mutandine o altro. Anche il modello due pezzi (All in Two) è facile da usare: costituito da una parte esterna impermeabile unita da quella interna assorbente tramite bottoncini o velcro. I Pocket infine sono pannolini costituiti da uno strato esterno impermeabile cui è cucito uno strato interno in tessuto, con un'apertura nella parte posteriore (o anteriore) che forma una "tasca" nella quale inserire la parte assorbente. Insomma oggi tra modelli, tessuti e accessori c'è solo l'imbarazzo della scelta!