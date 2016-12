L'orto urbano: per necessità e per piacere

07:00 - Dai tempi del dopoguerra, quando nelle città si diffondevano gli orti per garantire approvvigionamenti alimentari, l'hobby dell'orto è stato per molti anni relegato per lo più ai pensionati. Oggi però, complice la crisi economica, sempre più italiani di ogni età o professione si dedicano alla coltivazione della terra nel loro tempo libero. Secondo Nomisma sono 2,7 milioni gli italiani che si dilettano nella cura degli ortaggi.

Di questo piccolo esercito meno della metà sono pensionati (47%), mentre il restante 53% si compone di figure varie: casalinghe (14%), impiegati (12%), operai (10%), lavoratori autonomi, commercianti e imprenditori (8%), insegnanti (4%). Ma non è solo la crisi economica a spingere questi "agricoltori dilettanti" a sporcarsi le mani con la terra! Da un'analisi di Coldiretti sulla base del rapporto Istat sul Verde Urbano, i motivi economici si sommano a quelli di volersi garantire cibo sano per la propria famiglia o anche la voglia di voler trascorrere più tempo a contatto con la natura. Questa tendenza, sempre secondo Coldiretti, si accompagna a un diverso uso del verde privato: i giardini e i balconi delle abitazioni fanno sempre più spazio alla produzione fai da te di lattughe, pomodori, zucchine, melanzane, piante aromatiche e peperoncini. Ma anche di piselli, fagioli, fave e ceci da raccogliere all'occorrenza.



Oggi, grazie alle nuove proposte del mercato, anche un semplice balcone può trasformarsi in un mini-orto. A seconda dello spazio disponibile e delle proprie preferenze, si possono scegliere dei veri e propri kit con tutto l'occorrente per coltivare ortaggi e piantine aromatiche. Il segreto di un orto sul balcone, secondo Coldiretti, è l'ottimizzazione degli spazi all'interno degli stessi vasi, alternando piante alte come pomodori o peperoni, a quelle basse come prezzemolo o basilico. Dilettarsi con il verde e portare in cucina ortaggi più sani ha molteplici vantaggi: oltre alla salute e al taglio delle spese, l'hobby dell'orto può essere condiviso da tutta la famiglia… per trascorrere e condividere tempo utile e di qualità!