Calcio: una passione anche in rosa

12:55 - E’ convinzione generale che il binomio donne e pallone non sia tra i più sereni. Invece un curioso sondaggio internazionale, realizzato in occasione dei Campionati Mondiali, rivela che il mondo del tifo calcistico sia molto più in rosa di quanto non si creda. Le italiane sono infatti tra le più assidue spettatrici calcistiche del mondo, con il 34% di fedelissime alle partite di campionato.

L’indagine è stata realizzata da alfemminile.com, il portale web presente in tutto il mondo e dedicato all’universo in rosa, in occasione della Fifa World Cup 2014. Sono stati presi in esame gruppi di donne in Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Polonia e Brasile, il Paese che ospita il torneo, per un totale di oltre 1.000 intervistate. Il campione italiano è composto per l’85% da donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Dallo studio è emerso il deciso tramonto dei vecchi stereotipi che vogliono le donne nemiche acerrime del calcio a causa delle domeniche solitarie e delle serate di “vedovanza” mentre il partner è allo stadio, o incollato alla tv, o addirittura fuori combattimento dopo un incidente durante la partitella con gli amici.



In realtà, le italiane sono tifose piuttosto assidue: il 34% delle nostre connazionali afferma di amare questo sport e di guardare tutte le partite disputate durante l’anno. A loro si aggiunge un altro 25%, che afferma di guardare i match di tanto in tanto, mentre il 22% li guarda quando si trova in compagnia di amici, parenti o partner appassionati. Con questi numeri, il nostro Paese registra la percentuale più alta di amanti del calcio guardato, seguito dalla Spagna e dalla Germania, a quota 25%. Seguono in classifica le polacche (24%) e le brasiliane (15%). Le nemiche del calcio si concentrano invece in Francia, con il 19% di donne ostili o disinteressate.



L’amore delle tifose italiane si conferma anche nel fatto che il 43% delle intervistate è stato parecchie volte a seguire la partita della squadra del cuore direttamente allo stadio. In questo caso, però, le italiane sono precedute dalle brasiliane, con il 45% che dichiara di recarvisi sempre. Seguono il 40% delle tedesche che ci va spesso, il 31% delle spagnole che vi è stato solo una volta, e il 41% e il 56% di francesi e polacche che non ci hanno mai messo piede.

Quando poi si passa ai fatti, ovvero al calcio giocato, il 40% delle nostre connazionali ha giocato a calcio varie volte, mentre il 15% ci gioca spesso e volentieri. Ci ha provato con scarso successo il 9% mentre non ha nessun interesse nel tentare a farlo il 35%.



Per quanto riguarda i Campionati Mondiali, oltre ad essere uno spettacolo di sport, condivisione e gioco, il torneo è anche un’occasione per riempirsi gli occhi ammirando gli atleti più prestanti e belli del momento. Secondo le italiane, il podio dei più sexy va a Cristiano Ronaldo (23% delle preferenze), seguito dallo spagnolo Gerard Piqué, a quota 22%. Il più affascinante degli azzurri è invece Pablo Daniel Osvaldo con il 20%.