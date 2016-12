Acido citrico: un alleato naturale indispensabile per le pulizie green

07:00 - Meno conosciuto di bicarbonato e aceto, l'acido citrico può rivelarsi altrettanto versatile ed ecologico. È un elemento naturale (presente soprattutto negli agrumi) che si trova in commercio sotto forma di polvere o granuli e con delle semplici ricette fai da te può aiutarci nelle pulizie domestiche. I suoi usi sono molteplici: ammorbidente, brillantante, anticalcare e disincrostante. Ma è ottimo anche per la pulizia delle superfici lavabili e dei vetri.

Inoltre è un buon antinfeltrente e balsamo per capelli! L'acido citrico si può trovare nei negozi di prodotti naturali, nelle farmacie e nelle erboristerie. Può essere acquistato anche online a prezzi vantaggiosi.



Per il bucato e la lavatrice - Per utilizzare l'acido citrico come ammorbidente bisogna scioglierne 100 grammi in 1 litro di acqua distillata tiepida. Si versa direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente. Poiché si presenta inodore si può aggiungere qualche goccia dell'olio essenziale preferito per avere un bucato profumato. Può essere usato anche come antinfeltrente: lasciate in ammollo i capi di lana in 5 litri di acqua a cui aggiungerete 50 grammi di acido citrico. Risciacquate i capi con acqua fredda: torneranno come nuovi! L'acido citrico è anche un ottimo disincrostante: una volta al mese basterà versare un litro di soluzione al 15% (150 grammi di acido citrico in un litro di acqua distillata) nel cestello vuoto e avviare un programma ad alta temperatura. Per una lavatrice sempre pulita e funzionante!

Per la lavastoviglie - L'acido citrico in soluzione al 15% è un ottimo brillantante. I suoi vantaggi sono notevoli: essendo un prodotto naturale anche se rimane qualche traccia sulle stoviglie non ci farà alcun danno. Al contrario dei brillantanti in commercio che oltre ad essere altamente inquinanti possono lasciare tracce su piatti e bicchieri, che ingerite in lunghi tempi possono dare danni alla salute.



Per le pulizie - L'acido citrico è un ottimo anticalcare naturale perché scioglie il carbonato di calcio, cioè il calcare. Va utilizzata una soluzione al 15% e spruzzata sulle superfici. Lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare. Può inoltre essere usato come igienizzante per tutte le pulizie del bagno: preparate una soluzione un po' più potente (300 grammi di acido citrico in un litro di acqua distillata), aggiungete due cucchiaini di detersivo per piatti (meglio se ecologico!) e versate in uno spruzzatore. Avrete ottenuto un detergente per il bagno davvero green ed efficace!



Per la bellezza - L'acido citrico è utile anche dopo lo shampoo come ultimo risciacquo perché l'acidità chiude le scaglie di cheratina e i capelli risultano più lucenti. Diluite un cucchiaino di acido citrico in un litro d'acqua e usatelo per sciacquare i capelli.