Vivi a colori: torna in forma smagliante con la cromodieta

La cromoterapia, cioè la terapia attraverso i colori, affonda le sue origini nella notte dei tempi, quando mangiare la bacca sbagliata poteva costare la vita e il suo colore diventava fondamentale per poterla riconoscere.

I fitopigmenti, responsabili del colore del cibo, sono utili al nostro organismo per contrastare alcuni disturbi e apportare effetti benefici per la salute. Vediamoli insieme.



1 - Bianco: a questa classe appartengono aglio, cavolfiore, cipolle, ma anche la frutta come mandorle o pere. Questi alimenti aiutano a combattere ipertensione e arteriosclerosi, oltre a mantenere ottimali i livelli di colesterolo.



2 - Giallo: simbolo della luce, nell'Ayurveda è collegato allo stomaco: olio d'oliva extravergine, tè giallo cinese, miele, brodo vegetale e frutta come ananas aiutano a drenare l'organismo migliorando l'ossigenazione. Grazie al contenuto di polifenoli, infatti, questi alimenti svolgono un'azione efficace contro l'invecchiamento e contribuiscono a migliorare la circolazione.



3 - Arancione: zucca, carote sono fonti di betacarotene, prezioso per una pelle elastica e giovane, in grado di proteggere la vista e l'organismo dai danni causati dai radicali liberi. Le antocianine presenti in questi vegetali hanno proprietà antinfiammatorie, anticoagulanti e svolgono un'azione preventiva contro i tumori.



4 - Rosso: è il colore della passione. Troviamo in questa classe pomodori, fragole, ribes rosso: ricchi di licopene, prezioso per la salute della pelle e secondo le ricerche in grado di prevenire diverse forme tumorali. Proteggono il cuore e aiutano a prevenire l'aterosclerosi.



5 - Blu/viola: melanzane, fichi, uva nera, prugne, frutti di bosco, mirtilli, proteggono dalle patologie cardiovascolari e migliorano la struttura dei capillari riattivando il microcircolo, oltre a stimolare la funzione urinaria.



6 - Verde: vegetali a foglia scura, quali spinaci e bietole, piselli, rucola, broccoli, cicoria e legumi hanno una azione detox, depurano il sangue e migliorano la salute del cuore. I vegetali e la frutta come peperoni, basilico, broccolo, kiwi, prezzemolo e zucchine sono ricchi di sali minerali e stimolano la produzione di acido folico, molto importante durante la gravidanza.



Il suggerimento? Per un pieno di energia al mattino prepara una spremuta di agrumi, magari con arance e pompelmo: ricchi di antociani e vitamina C, avranno un effetto drenante e energetico.

Contro la stanchezza rivolgiti agli alimenti arancioni, rossi e gialli. Prova ad aggiungere il radicchio alla solita insalata: è un'ottima fonte di potassio. Un piatto semplice e base di melanzane, ricche di magnesio, scottate e grigliate, con l'aggiunta di prezzemolo, peperoncino e aglio darà la giusta carica energetica e aumenterà le tue difese immunitarie.