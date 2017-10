Vai sempre di fretta? Dieci ingredienti per una colazione energetica

1 YOGURT – Ricco di fermenti, minerali e vitamine è buono a colazione, ma anche per merenda. Sei in ritardo? Infila un barattolo in borsa e portalo con te. Frutta a pezzi e tanti semi renderanno lo yogurt un concentrato di antiossidanti: prova con semi di zucca, lino, papavero.



2 FRUTTA SECCA – Mandorle, noci, arachidi, anacardi e nocciole costituiscono una fonte vegetale di proteine in grado di combattere stanchezza e cali di energia. Aggiungi la frutta secca all'impasto dei biscotti o allo yogurt, da abbinare con una tazza di tè o caffè. Colazione nutriente e veloce.



3 CAFFÈ – Secondo le ricerche il caffè contribuisce allo smaltimento dei grassi e stimola la diuresi. Evita di berlo a stomaco vuoto: a metà mattina meglio puntare sulla frutta. A colazione aggiungi un cubetto di formaggio, secondo gli esperti aiuterà a ridurre il senso di fame stimolando il metabolismo.



4 VEGETALI DI STAGIONE – Frutta, ma anche verdura: grazie ai vegetali di stagione fai il pieno di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Frullati e centrifugati aiutano a contrastare invecchiamento precoce, stanchezza e mal di testa.



5 AVENA – Sai che l'avena favorisce il senso di sazietà? Per arrivare fino all'ora di pranzo senza avvertire i morsi della fame puoi consumarla cotta oppure versare qualche cucchiaio nel latte o nello yogurt, aggiungi cioccolato a scaglie oppure semi e frutta.



6 TÈ – Le proprietà del tè sono tantissime. Non hai tempo per sederti a gustarlo con calma? Metti a scaldare l'acqua mentre ti prepari e ricorda che che non è necessario aspettare l'ebollizione: bastano 60°-70°, preserverai le qualità del tè verde. Versa la tua miscela preferita in un thermos e aggiungi qualche biscotto da portare con te in una scatola.



7 LATTE D'AVENA – Periodicamente alternare il latte con altre bevande aiuta l'organismo. Hai mai provato a preparare il latte d'avena? È facilissimo e ricco di proprietà benefiche: l'ideale per macchiare il caffè, da accompagnare con fette biscottate o un dolce.



8 TORTA DELLA NONNA – Il risveglio è il momento giusto per consumare alimenti dolci, che avremo tempo di smaltire nell'arco della giornata. Coccolati e sfrutta le giornate più fredde per prenderti cura di te. Prepara una crostata o un semplice plumcake da consumare quando ti svegli, sarà un'ondata di dolcezza.



9 MIELE – Dona energia, fa bene a ogni età e secondo le ricerche combatte le allergie di stagione. Il miele ha un effetto sedativo, antibatterico e antinfiammatorio: versa un cucchiaino sul pane integrale e arricchisci la tua colazione con semi di papavero e girasole.



10 CEREALI ANTICHI – Versa in una ciotola quattro dosi di avena e mezza di crusca, benefica per il funzionamento dell'intestino. Aggiungi mandorle e, a piacere, mirtilli secchi. Infine scalda lo sciroppo d'acero e inforna il composto per una ventina di minuti. L'idea flash per un buon giorno con il sorriso.