Sei donna? Hai tre ore in meno di tempo libero rispetto agli uomini

UOMINI VS DONNE – Nel 1980 in Italia un uomo impiegava nei lavori domestici in media 17 minuti, questi salgono a 38 se prendiamo come riferimento l'anno 2008. Nello stesso periodo mediamente una donna spendeva 221 minuti del proprio tempo libero alla cura della casa. A spiegarlo è uno studio pubblicato dalla rivista Demographic Research, che ha condotto un'indagine in diciannove Paesi del mondo nel tentativo di tracciare le differenze di genere nella gestione della casa.



RESPONSABILITÀ – Mediamente in Italia una donna investe tre ore più di un uomo nelle faccende domestiche: la differenza in Paesi come il Canada scende a… appena un'ora! Chi cucina in casa tua? Se tu sei l'unica persona a fare la lavatrice o lavare per terra, forse la tua gestione della casa ha bisogno di essere rivoluzionata.



DISPONIBILITÀ – La questione non ha solo a che fare con l'essere uomo e donna, ma con la responsabilità che decidiamo di prendere nei confronti della vita insieme. Essere uomo o donna non dovrebbe influire sui piatti da lavare o la lavastoviglie da caricare: lo faccia chi, in quel momento, si trova più libero. Decidere di volta in volta vi pemette di evadere dal sistema dei ruoli, essere entrambi realmente disponibili e valutare chi effettivamente ha più tempo.



FACCIO IO! – La tendenza a prendere il comando dell'azione nella gestione della casa e dei figli qualche volta viene dalle donne stesse. Quante volte ti è successo di dire “Lascia, faccio io”? Lasciar liberi i figli e il partner di avere iniziativa insegna a diventare più indipendenti, con la consapevolezza che tutti abbiamo responsabilità nelle cose intorno a noi. Questo può entrare in contrasto con la tendenza al perfezionismo: non puoi pretendere che gli altri facciano quello che faresti tu. Ognuno ha il suo modo di fare le cose, devi accettarlo.



SENZA STRESS – Il segreto di una casa ben organizzata è responsabilizzare tutti quelli che ne fanno parte, te compresa. Ora di merenda? Quando ci si alza da tavola si sparecchia e si mettono (almeno!) i piatti nel lavandino. Mantenere la casa pulita e ordinata ti farà risparmiare tempo. Sfrutta la sera per fare la lavatrice e stendere, al ritorno dal lavoro piega subito i vestiti, senza lasciarli in giro. Meglio dedicare ogni giorno tempo alle pulizie che rischiare di concentrare tutto nel weekend: vivi la domenica come giornata speciale da passare con amore e figli, acquisterà un sapore nuovo.