Pulizie domestiche: in Italia sono sempre un lavoro da donne

I dati emergono dalla survey Nielsen Global Home-­‐Care realizzata da Nielsen su un campione di oltre 30.000 individui in 61 Paesi tra i quali l’Italia. Le donne che si sobbarcano i “mestieri” domestici sono, a fonte del già citato 59% di casa nostra, rispettivamente il 52% e il 50% in Francia e nel Regno Unito; il dato scende in Germania (47%) e, a sorpresa, in Spagna (40%). mentre è il Nord Europa a guidare la classifica degli uomini più responsabili nelle attività di casa. In Svezia, infatti, la percentuale dei rappresentanti del sesso maschile dediti a questo genere di attività sale al 21%, contro una media europea del 15%. I nostri connazionali uomini pronti ad impugnare scopa e aspirapolvere sono il 17%, quindi comunque al di sopra della media UE. Il dato tiene però conto del fatto che le famiglie monocomponenti maschili su base nazionale pesano per il 13% sul totale famiglie (Istat, censimento 2011): se si esamina invece la collaborazione tra partner, nel nostro Paese gli uomini danno una mano solo nel 19% delle unità familiari, ben al di sotto della media europea (30%). Secondo questo parametro la Francia fa segnare valori del 27%, mentre in Regno Unito e Germania siamo rispettivamente al 21% e 25%.



Per quanto riguarda la tipologia di punto vendita frequentata dagli italiani per acquistare i prodotti per la casa e il bucato, emerge che l’83% sceglie la grande distribuzione, contro l’8% appena che continua ad acquistarli nei negozi tradizionali a conduzione familiare. Un altro 5% acquista invece questi prodotti online, quota di poco inferiore a quello del Regno Unito che, in testa agli altri Paesi europei, fa registrare il 7%. Gli italiani scelgono un prodotto soprattutto in base al prezzo e agli sconti (55% e 34%), indirizzandosi verso un negozio piuttosto che in un altro.



Tra gli strumenti usati nelle faccende domestiche, nelle case italiane la scopa tradizionale è usata dal 74% della popolazione, mentre il mocio dal 56%, diversamente dagli Europei, più orientati a fare uso del mocio (64%) che della scopa (59%). Ben al di sotto si posizionano gli stracci di carta di nuova generazione (usa e getta), tra le soluzioni meno impiegate in Italia (29%) a differenza di quanto accade per la media Europea (51%), trainata soprattutto da Grecia (85%) e Germania (73%).



I requisiti di un buon prodotto per la pulizia delle superfici sono innanzitutto l’efficacia, (82% delle risposte), la convenienza (84%), mentre la consuetudine con un determinato prodotto vale più del marchio di fiducia (75% vs 64%). Importante è anche una confezione che contenga una giusta quantità di prodotto, comoda da usare o da mettere nei ripostigli di casa (rispettivamente al 57% e 55%). Gli Italiani sono invece meno sensibili rispetto alle caratteristiche “green”, visto che solo il 49% preferisce una confezione ecosostenibile e il 47% ricerca packaging derivati da elementi di riciclo.



Per quanto riguarda il detersivo per bucato, l’azione disinfettante in Italia è richiesta dal 32% del campione, al di sopra della componente green (ecofriendly 22%, senza agenti chimici aggressivi 25%), in controtendenza rispetto ai comportamenti europei, dove la valenza green è più richiesta del potere disinfettante Molto importante per i consumatori italiani è anche la profumazione gradevole, richiesta dal 36% del campione.



Spiega l’amministratore delegato di Nielsen Italia Giovanni Fantasia occorre tenere presenti alcuni macro trend, tra cui la diffusione di lavatrici e lavastoviglie nei Paesi emergenti, l’aumento delle donne che conducono una vita professionale, il tasso dei divorzi e la crescita dell’età media nei matrimoni, il trasferimento in zone ad elevata urbanizzazione, l’approccio alla multicanalità in fase di acquisto, l’utilizzo del mobile con la conseguente ampiezza delle informazioni a disposizione e l’intensificazione dei ritmi di vita. Si tratta di fattori che spingono alla ricerca di prodotti personalizzati, efficaci e rapidi nell’azione, dal packaging funzionali dal punto di vista delle quantità e dello spazio occupato nelle case sempre più piccole, e che siano facili e leggeri da trasportare.