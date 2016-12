Spa e fitness: le tendenze per il relax

08:00 - C'è chi, per staccare la spina, ama lasciarsi coccolare per ore nell'acqua calda di un idromassaggio, e chi invece preferisce un allenamento duro e sfiancante: in materia di wellness tutti i gusti sono gusti, ma ecco una serie di trend e di proposte innovative con le ultime tendenze in materia di star bene, in qualunque modo lo si voglia intendere.

Spafinder, l'associazione che raccoglie oltre 20.000 centri benessere nel mondo, ci propone una Top Ten di tendenze, dedicate in primo luogo agli operatori del settore, ma indicativa anche per il mercato dei consumatori, con i nuovi trend legati al mondo del benessere e del fitness. Il turismo del wellness copre una fetta di mercato pari a 439 miliardi di dollari, il 14% di tutto il comparto e si annuncia come un mercato in crescita di quasi il 10% all’anno.



1 – LE PREFERENZE DEI VIAGGIATORI - Gli analisti Spafinder sottolineano che l’85% dei viaggiatori apprezza particolarmente il fatto che l'albergo in cui soggiornano offrano un’alimentazione sana; l’82% è in cerca di Spa e trattamenti estetici e rilassanti; il 73% cerca palestre e centri fitness e il 54% programmi specifici per il sonno e il riposo.

2 – I WELLNESS HOTEL – Il successo degli hotel del benessere è già una realtà consolidata. Tra i servizi più innovativi proposti da questo genere di strutture ci sono i tapis roulant in camera, l'acqua-yoga e l'ashanta yoga con i delfini, proposti soprattutto in alcune strutture statunitensi. Alcuni alberghi di Tokyo, invece offrono la consulenza di nutrizionisti e addirittura snack in grado di conciliare il sonno; in Thailandia, invece, si scivola nelle braccia di Morfeo grazie a rituali tradizionali, riflessologia e massaggi con pietre calde.

3 - WIRED WELLNESS, IL BENESSERE IN RETE: oltre alle innumerevoli possibilità offerte dal Web, con classi virtuali, personal trainer e programmi super personalizzati per chi ama vivere sempre connesso, entro il 2017 aumenterà la vendita dei dispositivi elettronici da indossare che supportano l’attività fisica. Un esempio? Dopo la maglietta che controlla la frequenza cardiaca, ecco arrivare i calzini muniti di sensori che calcolano la disidratazione e l’appoggio del piede per migliorare la corsa.

4 - UN TUFFO NELLE CALDE ACQUE TERMALI: l’esperienza termale si conferma come fonte privilegiata di benefici per il corpo. Esistono sorgenti di acqua calda in ogni continente, ma il Giappone è la meta preferita, con 120 milioni di visitatori e oltre 3000 sorgenti.

5 - STACCARSI DAL MONDO: IL BENESSERE SENZA GRAVITÀ. Sono numerose le tecniche che promettono di lasciare a terra, insieme al peso del corpo, anche quello dello stress: ai primi posti troviamo lo yoga aereo, i tapis roulant antigravità e le piscine con acqua ad elevata salinità per galleggiare senza la minima fatica.

6 - IL FITNESS AGGRESSIVO: per chi teme di annoiarsi in Spa e preferisce le attività fisiche molto intense ci sono i programmi di allenamento "estremo" ispirati agli addestramenti para-militari fatti di corse nel fango, boxing e percorsi di guerra. In alternativa ci sono le sessioni molto intensive di danza.

7 - UNA BELLEZZA TUTTA AL NATURALE: la ricerca cosmetica sta studiando il modo per eliminare i prodotti troppo artificiali e sfruttare le proprietà delle sostanze biologiche e naturali. Dal 2012 la vendita dei prodotti di bellezza naturali è aumentata nel mondo del 15% e negli ultimi anni si è registrata una ripresa dei trattamenti mini-invasivi in medicina estetica: meglio un ciclo di agopuntura rispetto al bisturi del chirurgo plastico.

8 - PROFUMI TERAPEUTICI: grandi consensi sono registrati a favore dell'aromaterapia, il metodo curativo che sfrutta le virtù degli oli essenziali. Aromi e profumi vengono usati per ottenere rilassamento e distensione, per migliorare l’umore e rendere più completo il benessere di massaggi, bagni profumati e maschere tutte al naturale.

9 - UNA SPA DIETRO L’ANGOLO: negli ultimi anni, ai viaggi lunghi e stressanti si preferiscono mete vicine e raggiungibili con un breve tragitto in automobile. Nei pressi delle grandi metropoli, come New York e Pechino, sono stati costruiti nuovissimi centri benessere che offrono una pausa relax alla distanza di una gita fuori porta.

10 - LA SPA TERAPEUTICA: non bisogna dimenticare infine le particolari necessità di chi è affetto da una patologia, deve seguire un programma di riabilitazione o ha bisogno di riprendersi dopo un problema di salute. Per loro sono nate strutture di residenza assistita che offrono terapie olistiche, meditazione e massaggi di supporto alle cure.