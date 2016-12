Palestra: scegli il corso che fa per te

07:00 - Settembre, si torna in palestra con tanti buoni propositi all’insegna del dinamismo. Vietato essere pigre, almeno nei pensieri. Già, l’allenamento sarà costante, senza saltare una lezione, e i risultati si vedranno in poco tempo. Sicura di riuscirci? Sappi che se in palestra scegli il corso giusto il grosso della fatica è fatto. Se lo sport non piace, diventa faticoso persino “pensare di” indossare scarpette e completino! Ecco una guida tecnica alla scelta dei principali corsi in palestra, per orientarti nella scelta.

Fit boxe

E’ una sorta di pugilato gentile che mixa i passi dell'aerobica con i movimenti che derivano dalla boxe. Durante la lezione, si sferrano calci e pugni al tipico sacco morbido. Migliora il tono muscolare di tutto il corpo.

Suggerito a chi ha bisogno di scaricare le tensioni ed è molto stressato. Sconsigliato a chi ha problemi alle articolazioni, in particolare alle ginocchia.

Efficacia: 50 minuti di allenamento fanno bruciare 200 calorie.



L’aerobica e le sue “sorelle”

Dai movimenti della danza a quelli del funky, passando per i passi dei balli latinoamericani e dell’hip hop, senza dimenticare il saliscendi dello step: l’importante è che ci si muova seguendo una coreografia divertente. Nelle lezioni di aerobica si brucia calorie e ci si tonifica a suon di musica. Suggerito a chi ha una buona coordinazione di movimento. Sconsigliato a chi non ama impegnarsi in coreografie che richiedano agilità.

Efficacia: Un’ora di allenamento fa bruciare 150 calorie



Allenamento a circuito

Che cos'è

Questa disciplina ha diversi nomi (Gag, Pump, Total tone system, KiloKiller...), che indicano un tipo di allenamento molto simile che prevede esercizi di tonificazione di vari gruppi muscolari, eseguiti in piedi, a terra sul tappetino e con manubri o bilancieri. È un corso molto tecnico che tonifica i muscoli dei glutei, delle gambe, delle braccia, dei dorsali e degli addominali.

Suggerito a chi ha bisogno di aumentare il tono muscolare ma teme di annoiarsi durante l’allenamento solitario in sala fitness. Sconsigliato a chi cerca il divertimento e non gradisce gli esercizi semplici.

Efficacia: Un’ora di allenamento fanno bruciare 130 calorie.



Spinning

Si pedala in gruppo su una bike apposita che simula percorsi in salita o pianura. L’allenatore imposta le pendenze della strada in un tragitto immaginario che mira a tonificare i muscoli di gambe e glutei.

Suggerito a chi ama la bicicletta e desidera svagare la mente. Sconsigliato a chi ha problemi alle articolazioni delle ginocchia ed è un po’ fuori allenamento.

Efficacia: Un'ora di spinning fa bruciare 400 calorie