In palestra non fare questi errori

Saltare il riscaldamento

Capita se si arriva in ritardo alla lezione di aerobica (o step o spinning ecc) oppure se si ha poco tempo e si preferisce quindi dirigersi verso gli attrezzi. Saltare il riscaldamento è un errore perché aumenta il rischio di infortuni come strappi o stiramenti muscolari. Prima di ogni seduta in palestra, ricordati sempre di camminare o correre sul tapis roulant 8-10 minuti. In alternativa puoi saltare minuti con la corda o pedalare 10-12 minuti sulla cyclette. Ma come fare a sapere se si è sufficientemente riscaldati? La prova ce l'hai se inizi a sudare.



Dimenticare lo stretching

A fine lezione vai di fretta e fingi di dimenticare di chiudere l'allenamento con lo stretching. Male: nei muscoli si è accumulato acido lattico (anche se al momento non lo senti). Si tratta di una sostanza che deriva dal metabolismo anaerobico: di per sé è tossica, e determina i tanto temuti crampi e doloretti ai muscoli del giorno dopo. Se fai stretching, aiuterai le fibre muscolari a liberarsi di queste tossine, e rimetterle nel circolo sanguigno per poi essere eliminate.

Se non hai tempo di allungare i muscoli, rimedia con una doccia calda, durante la quale massaggiare i muscoli con l'aiuto della spugna. Il movimento corretto è circolare e parte dalle estremità del corpo in direzione del cuore: in questo modo faciliterai la distensione dei muscoli.



Allenarsi senza specchiarsi

Lo specchio è un grande alleato del fitness, soprattutto quando si eseguono esercizi con manubri, pesetti o macchinari. Permette infatti di tenere sotto controllo i movimenti. È bene controllare la posizione di spalle e schiena, che devono essere ben allineate. I movimenti devono essere simmetrici per non rischiare di sovraccaricare la parte lombare o quella cervicale, le zone della schiena che solitamente sono più sollecitate durante l'allenamento.



Ignorare il dolore

Quando ci si allena è abbastanza normale provare qualche doloretto, che di solito non deve destare preoccupazioni. Quello che non bisogna fare invece è ignorare un dolore più intenso o diverso dal solito, perché potrebbe essere la spia di qualche problema più serio ai muscoli o alle articolazioni. In questi casi, bisogna ridurre l'intensità dell'esercizio, per poi riprenderlo se il dolore si riduce; oppure fare una pausa. Se dopo la pausa il dolore è scomparso, si può riprendere ad allenarsi, altrimenti bisogna smettere e riprendere il giorno dopo quando il dolore è passato del tutto.



Andare in palestra con la fame

Se lo stomaco è vuoto da parecchio tempo, i primi movimenti non faranno che accelerare il senso di fame. Vuol dire che l'organismo è in riserva e, per continuare ad allenarsi, ha bisogno di carburante. Dove lo recupererà? Dai muscoli, naturalmente, non certo dai grassi. Gli ultimi studi rivelano che fare ginnastica a digiuno consuma il tessuto muscolare. Ecco che diventa importante mangiare uno snack prima di correre in palestra o al parco.