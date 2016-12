Dieta Dukan: la regina delle diete iperproteiche

Come bevanda è prevista l'acqua iposodica (almeno 1 litro e mezzo), tisane, tè e caffè. La settimana successiva si passa alla seconda fase, che prevede un menu più ricco, perché, oltre alle proteine, si può mangiare la verdura, sia cotta che cruda, ad eccezione di carciofi, patate e mais. Le prime due settimane sono caratterizzate da un'assunzione altamente proteica, che fa diminuire le riserve di grasso e soprattutto fa eliminare moltissima acqua. Così si perde tanto peso in breve tempo. Attenzione, però: chi decide di seguire questa “scorciatoia” dev'essere in buono stato di salute, con tanto di analisi mediche in mano.



Dopo due settimane di dieta, i chili in eccesso saranno spariti. A questo punto scatta la terza fase, quella del consolidamento, che ha una durata variabile: dipende dai chili persi. Per calcolarla bisogna considerare 10 giorni per ogni chilo eliminato (per esempio, se si son persi 3 chili due, i giorni saranno 30). In questi fase si può mangiare frutta, pane integrale e formaggio stagionato. Anche la pasta, i legumi, il riso e le patate sono permessi, ma solo due volte alla settimana. Ci si può concedere persino due pasti liberi. L'importante è che per un giorno alla settimana si assuma solo proteine pure, proprio come nella fase d'attacco.



A questo punto la dieta è finita: l'ultima fase, infatti, dura tutta la vita e decreta il ritorno all'alimentazione abituale. Per consolidare i risultati raggiunti (ed evitare l'effetto yo-yo) Pierre Dukan consiglia di non perdere tre abitudini acquisite durante il programma dimagrante: mai più senza crusca d'avena, un giorno a settimana solo proteine pure e tutti i giorni almeno 30 minuti di camminata.