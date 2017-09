Poco tempo? Bastano 5 minuti per acconciare i capelli Istockphoto 1 di 9 Istockphoto 2 di 9 Istockphoto 3 di 9 Istockphoto 4 di 9 Istockphoto 5 di 9 Istockphoto 6 di 9 Istockphoto 7 di 9 Istockphoto 8 di 9 Istockphoto 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Parola d'ordine: intreccio!

E' il must della stagione, ce ne sono tanti e per tutti i gusti, ma anche il capello raccolto ha la sua da dire.

Difficile? Assolutamente no: qui vi spieghiamo come fare.



Chic senza impegno: impossibile? Macché: basta farsi uno chignon, nulla di più comodo. Tra i raccolti più in voga dell'ultimo periodo c'è proprio questa acconciatura, un vero dejavu: che lo si voglia ordinato oppure sbarazzino il tempo per realizzarlo è davvero minimo. Timore di sembrare troppo sofisticate? Per un look più spigliato, dopo aver raccolto i capelli in una coda, basterà attorcigliarla attorno all'elastico, fissando le punte con delle forcine e poi con l'aiuto di un pettine sollevare la radice dei capelli... et voilà, il gioco è fatto! in men che meno avrai un'acconciatura diversa dai soliti capelli sciolti.



Un classico: alzi la mano chi di noi non ha portato la coda di cavallo almeno una volta nella vita. D'altronde, ammettiamolo, è comoda e pratica, ma c'è un ma: se la vogliamo fatta a regola d'arte, e non solo per fare jogging, qualche minuto in più rispetto ai canonici dieci secondi lo dovremo dedicare. Ecco il trucco: creaiamo due code separate, una sopra l'altra, a distanza di qualche centimetro; la coda superiore dovrà essere più corposa rispetto a quella inferiore, ed ecco il trucco: al posto della cotonatura, fissiamo un fermaglio a molla nel mezzo della coda così sarà la molletta a creare il volume che serve. Se la coda scende diventando floscia, fissiamo due forcine infilandole nell'elastico e poi nei capelli. Tenuta e volume assicurati!



Come le bimbe: la treccia laterale, magari un po' morbida. In due-minuti-due (anche meno con un po' di manualità) avremo una acconciatura semplice, romantica e adatta di giorno e anche di sera, magari con un elastico gioiello. Idea alternativa super cool: inseriamo un nastro nella treccia oppure facciamola "a lisca di pesce" seguendo uno dei tanti tutorial che si trovano online. Semplicissimo!



Ispiriamoci alle star: se ci piace l'idea di un look pratico alla Kim Kardashian o alla Bella Hadid possiamo fare le trecce basse. Acconciatura rapida e versatile, è ideale per uscire con le amiche nelle giornate d’autunno. Come fare? Pettiniamo i capelli con la riga in mezzo e facciamo una treccia per ogni lato. Le trecce devono essere rigide e i capelli vanno intrecciati a partire dalla parte inferiore del capo. Se pensiamo che questo look sia solo pratico, stiamo sbagliando di grosso: è super adatto anche agli eventi mondani, le star insegnano!



Il ripiego trendy: una classica acconciatura per i giorni in cui non abbiamo voglia di una banale coda, ma nello stesso tempo non si vuole lasciare i capelli completamente sciolti: i torcioni semi raccolti. Ecco come procedere: riga in mezzo, due ciocche ai lati da attorcigliare in due "torchon" che legheremo con un elastico invisibile dietro.



Hippie o rètro? personalmente amo moltissimo questo look, cioè il turbante. Super versatile, non va relegato al solo outfit da spiaggia, ma promosso ai ranghi del cappotto, degli abiti neri e ai blazer. Più facile ancora, il cappello-turbante: basta lasciare i capelli un po' ondulati e indossarlo. Per le fasce il must è il maxi fiocco: facciamo un nodo proprio all'altezza della fronte e saremo pronte per uscire.



Nessuna esclusa: capelli corti? Ecco la soluzione per non rinunciare allo chignon: basterà farlo piccolo e in basso, sulla nuca. Certo, occorre l'aiutino: sarà sufficiente applicare della cera fissante o un gel per far rimanere in ordine i capelli, soprattutto se sono scalati.