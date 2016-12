Manicure: unghie perfette in poche mosse

07:00 - Le unghie sono il biglietto da visita di ogni donna e una mano ben curata è segno di attenzione e cura della propria persona. Ecco i passaggi e i prodotti da usare per avere unghie perfette e dire addio allo smalto sbeccato e ai piccogli segni di fragilità.

Buttate le forbici - Non tagliate mai le unghie con le forbicine da manicure, ma usate sempre una lima, meglio se di cartone perchè quella di ferro rishia di sfaldarle. Inoltre, se avete il problema delle cuticole alzate, rimuovetele con una tronchesina, ma solo dopo averle spinte delicatamente indietro con un apposito bastoncino in legno.



Olio di oliva - Anche le unghie hanno bisogno di idratazione: prima di addormentarvi massaggatele con qualche goccia di olio di oliva che nutre e rinforza.



Scrub delicato - In una tazzina versate due cucchiai di olio di oliva, 4 gocce di olio essenziale di limone e un mezzo cucchiaino di zucchero. Mescolate bene e con un dischetto struccante passate il composto sull’unghia con un movimento rotatorio. In questo modo con lo zucchero otterrete una micro abrasione della superficie delle unghie, mentre il limone le indurirà. Dopo aver massaggiato bene risciacquate con acqua tiepida.



Ora, che le unghie risultano lisce e bianche, potete procedere con la stesura dello smalto, e, in ultimo con una buona crema idratante per la pelle.