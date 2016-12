Make up e tintarella: il binomio è perfetto

Per scegliere il giusto make up per il vostro rientro in ufficio, partite da una corretta selezione di tinte di correttore e fondotinta, indispensabili per una base trucco perfetta.



Se non avete particolari problemi di pelle, il nostro consiglio è di evitare l'utilizzo del correttore. Grazie all'abbronzatura, i piccoli difetti della pelle scompaiono o diventano impercettibili. Se però non potete farne a meno, allora utilizzate uno che non sia troppo chiaro, specialmente per coprire le occhiaie. Scegliete una tinta più scura, regola che vale anche per il fondotinta (ovviamente in polvere!). Un buon make up post esposizione al sole deve valorizzare la naturale luminosità acquisita. Ecco perché è opportuno non utilizzare la cipria: meglio sostituirla con un fissante per consentire al trucco di durare tutto il giorno e di resistere agli ultimi picchi di calore estivo. Se avete la pelle grassa potere ricorrere alla terra abbronzante, che va spennellata sul volto, ma senza esagerare con le quantità.



Ma per rendere ancora più fascinoso e impeccabile il vostro make up post abbronzatura, il segreto sono gli illuminanti, che stesi sulle guance vi consentiranno di sottolineare i vostri limitamenti e dare al viso un aspetto meno piatto. Un pizzico di fard da stendere sulle gote è sempre il benvenuto, ma optate per tinte come il rosa acceso o per i toni caldi come il pesca e l'arancio.



Nei prossimi giorni vi aiuteremo a scegliere ombretti e rossetti, per essere anche dopo l'estate belle più di prima!





A cura della redazione "Bella più di prima"