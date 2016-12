Make up: come applicare al meglio il mascara

1 SGUARDO SEXY – Per potenziare la curvatura naturale delle ciglia usa un piegaciglia, ti sarà utile prima di applicare il mascara. Ricorda che le ciglia devono essere asciutte e pulite: solleva la palpebra con un dito e… non avere paura!



2 ATTENZIONE – La prima regola per applicare bene il mascara è posizionare lo scovolino vicino all'occhio in modo da dare rilievo alla base con una leggera pressione e potenziare il volume delle ciglia.



3 SGUARDO DA BAMBOLA – Traccia un breve tratto di matita nera all'attaccatura delle ciglia, poi completa con il mascara. Come spiegano gli esperti, contribuirà a ingrandire e dare importanza allo sguardo.



4 FRETTA? NO, GRAZIE – Evita la tentazione di correre e ricorda che per rimediare agli errori… ci vuole tempo! Fermati. Trova la calma dentro di te. Trattenere per un attimo il respiro ti aiuterà a essere più precisa.



5 MAI GLI ECCESSI – Mantenere lo scovolino pulito e privo di eccessi evita la formazione di grumi che potrebbero colare lungo le ciglia rovinando il make up. Applicatore in plastica e scovolino ricurvo possono aiutare a ottenere ciglia perfette.



6 DOVE GUARDI? – Direziona lo sguardo verso il basso: l'applicazione del mascara sarà più facile. Con la punta del polpastrello solleva con delicatezza la palpebra superiore. Appoggiati sul gomito e conquisterai più stabilità.



7 IL MOVIMENTO PERFETTO – Passa il mascara sulle ciglia dal basso verso l'alto, in modo da percorrere l'intera lunghezza dalle radici alle punte. Poi esegui una seconda applicazione procedendo a zig zag: aiuterà a separare e dare volume.



8 EFFETTO TRASPARENTE – Il mascara trasparente curativo è ricco di principi attivi. Per ciglia forti e sane usa l'olio di ricino, da passare dolcemente con uno scovolino pulito, cotone o un tessuto morbido.



9 COLORATISSIMO – Se ami i colori forti e ti piace osare, rendi speciale una serata qualsiasi con un mascara colorato. Ricorda di utilizzare come base un mascara nero, a cui sovrapporre la versione colorata: lo sguardo diventerà più intenso e magnetico.



10 LESS IS MORE – Come comportarsi con le ciglia inferiori? Grazie all'effetto ottico l'applicazione del mascara può contribuire a ingrandire l'occhio, tuttavia nella maggior parte dei casi è preferibile limitarsi: usalo solo se le tue ciglia si presentano rade. Evita i grumi e le quantità eccessive. Il fascino della moderazione è pura eleganza.