Look casalingo: come evitare di sembrare super trasandate

Il look da casa non è decisamente la cosa più importante, ma darsi un contegno è il minimo sindacale. Possiamo distinguere chi tra noi signore apre la porta come se fosse pronta per un party, altre per cui la tuta ormai è la divisa d'ordinanza, mentre altre, mollettone in testa, sembrano uscite dal peggiore degli incubi maschili.

Senza dover necessariamente indossare un abito da sera e il relativo tacco 12, possiamo essere comunque carine e a posto anche fra le mura domestiche: i mariti ringraziano!



Dalle stelle alle... ciabatte: è la prima cosa che tutte facciamo appena entrate in casa, un po' per non sporcare il pavimento che abbiamo pulito così faticosamente (ma com'è che ce ne accorgiamo solo noi??) un po' perché le scarpe, oggetto del desiderio femminile per eccellenza, sono bellissime e fashionissime, ma non vediamo l'ora di togliercele dai piedi. Via il tacco, si passa direttamente alle ciabatte, ma attenzione: anche le pantofole possono essere comunque gradevoli e simpatiche, basterà evitare quelle effetto pelouche o da medico che fanno tanto Grey's Anatomy, ma entro le mura domestiche non c'azzeccano proprio. Suggerisco invece delle flip flop decorate, o anche le ballerine in lana cotta, comode e calde. Per una notte ad alto tasso erotico, le pantofoline in seta con le piume di struzzo vanno tenute in serissima considerazione... ricordiamocelo!



Abbasso il pigiamone: d'accordo, ci piace stare comode, ma a tutto c'è un limite! Invece del pigiamone tipo "Babycresci" e della tuta che manco quando andiamo fare jogging abbiamo il coraggio di infilare, opriamo per i leggins, comodi e senz'altro cool, a cui abbinare maxi t-shirt e maglioncioni over. Casual e chic, mix perfetto!



Occhio alla testa: i capelli, altro capitolo meritevole di grandissima attenzione. Sappiamo tutte quanto la testa in ordine sia fondamentale, tuttavia in casa i capelli sono un gran fastidio: tra la polvere e la cucina, temerli legati è d'obbligo. Lasciamo stare i mollettoni coi fiori che abbiamo usato sulla spiaggia e ricordiamo che ogni momento è buono perché il vicino di casa suoni al campanello o il postino ci porti una raccomandata: essere in ordine sarà una benedizione...



Sexy in cucina: preparare la cena è un lavoro e come tale va affrontato: la tenuta ideale prevede il grembiule, comodo e facile da indossare, ma anche in questo caso attenzione al look. Non stiamo girando un film horror, quindi qualche macchia va bene, ma ricordarci di mettere il grembiule in lavatrice almeno una volta a settimana è un must. Ricordiamoci poi che nell'immaginario maschile tornare a casa e trovarci nude vicino ai fornelli con indosso solo un grembiulino è una fantasia ricorrente. Niente di meglio quindi che prepararci a una serata bollente col giusto mix tra informalità e malizia.



Acqua e sapone, con brio: siamo d'accordo, truccarsi in casa non serve e anzi ci può persin dare fastidio. Lavarci la faccia e toglierci polvere e stanchezza dal viso è forse il gesto che per primo facciamo quando torniamo dopo una giornata trascorsa al lavoro; ma se il make up è inutile, possiamo comunque prenderci cura di noi facendo la nostra beauty routine, completa di latte detergente, tonico e crema idratante. Per non sembrare poi appena uscite dalla casa degli orrori e avere un aspetto comunque vitale e fresco, suggerisco di stendere un po' di gloss sulle labbra, mettere un antiocchiaie coprente e magari giusto un poco di mascara. L'effetto nude look è garantito e la sensazione di freschezza e genuinità anche. Viva la libertà!