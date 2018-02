Labbra sottili: le sai tutte per truccarle al meglio?

Prima la forma: disegnare il contorno delle labbra è fondamentale per evitare sbavature quando applichiamo il rossetto, ma soprattutto per correggere ed ingrandire un po' la bocca, anche solo di un millimetro. Unica avvertenza: il colore della matita deve essere il medesimo del rossetto o al massimo di un tono più scuro. Se il contrasto è eccessivo, non solo l'effetto non risulta naturale, ma rischiamo di far sembrare le labbra ancor più sottili.



Il dilemma: rossetto scuro o rossetto chiaro? Chi tra noi ha labbra sottili spesso non sa quale sia il colore più adatto per farle sembrare più grandi e voluminose. La risposta è: puntiamo su rossetti chiari; le nuance più scure infatti tendono a rimpicciolirle. Sì a colori vivaci, anche se chiari e ai nude, mentre i glossy colorati e luminosi saranno perfetti per trasformare le nostre labbra in carnose e piene.



Questione di pelle: oltre alle labbra va tenuta in considerazione anche la nostra carnagione. Se abbiamo la pelle chiara, il suggerimento è di adottare un nude look, perfetto per labbra sottili e carnagione diafana. Il tono del nude, aranciato o rosato, sarà in funzione del nostro sottotono. Se il nude look non è nelle nostre corde, proviamo con il color pesca o con il corallo a seconda dell'incarnato. Dolci e di tendenza, comunque.



Fatti furba: per un effetto davvero soprendente, oggi possiamo puntare su uno dei tanti primer voluminizzanti per labbra in commercio. Il primer labbra serve a rendere più facile la stesura del rossetto, ma anche a rendere le labbra più carnose e sensuali. Si può applicare il prodotto, lascirar passare qualche minuto e poi tamponarlo con la carta prima di applicare il rossetto. Un buon primer voluminizzante agisce in pochi istanti e regala labbra magnifiche per qualche ora.



Tocco magico: prendiamo spunto dalle utlime novità in fatto di look. Per avere una bocca super trendy e al centro dell'attenzione basterà applicare un leggero tocco di illuminante appena sopra l’arco di cupido. Labbra così piene e belle saranno il nostro punto di forza per un san Valentino all'insegna dei baci!