Capelli: colorati e con la frangia. Scopri tutte le tendenze moda

Protagonista assoluto è il colore, ma ecco quali sono le tendenze più cool della prossima stagione.



1 - Becolourful: Colore, colore, nient’altro che colore. Quest’estate la parola d’ordine è: Colourful Hair. Delicate tinte pastello o colori particolarmente accesi che spaziano dal rosa, viola, blu fino all’arancione applicate su tutte le lunghezze dei capelli oppure soltanto sulle punte. Garantiscono un look molto personale, street style e decisamente di tendenza.



2 - Pastel Colour: Sperimentare colori non convenzionali, tutti da provare per scoprire “il proprio vero colore”. Le possibili colorazioni sono: Hypnotic Magenta, Pink Sorbet, Sunset Coral, Eletric Violet, Navy Blue, Carribean Blue, Iced Mint, Crystal Clear. Le colorazioni possono essere mixate per ottenere colori personalizzati.



3 - Shag Rock Cut: Nel mondo della moda impazza lo stile Shag Rock, un look ribelle, spettinato e sfilato, sempre accompagnato da una frangia, che nella Primavera/Estate 2017 vedrà un vero e proprio boom. Questo taglio, che si ispira alle band rock degli anni ’70 e ’80, prevede una profonda scanalatura su tutte le lunghezze dei capelli e punte molto sfilate, per un risultato sbarazzino.



4 - Encounter culture, Club Tropicana & Wild Curls: Una delle tendenze più richieste di questa stagione sarà l'Encounter Culture, una palette di colori caldi e tipicamente estivi, che vanno dai colori del mare a quelli della sabbia, fino ad arrivare a quelli tropicali delle giungla. Di grande effetto è sicuramente la tendenza Club Tropicana, che trae ispirazione dal fascino della spiaggia. I capelli sono tendenzialmente lunghi, baciati dal sole e scompigliati, e lo styling è decisamente minimal: una chioma asciutta e sbarazzina con ampie onde spettinate. Il biondo cenere si mescola a tonalità più scure, soprattutto sulle radici, e a tonalità più chiare sul contorno viso per dare luminosità al volto. Il Wild Curls, invece, prevede un look sofisticato ispirato alla giungla più selvaggia. Il colore è intenso ed è caratterizzato da tonalità rosso fuoco e ruggine. Vivaci tonalità di arancio tramonto, rosso fiammante e cioccolato fondente per un look forte e deciso.



5 - Va Va Volume: Il bellissimo e ardito stile voluminoso Va Va Volume è tornato prepotentemente in questa nuova stagione, come è dimostrato dalle sfilate della London Fashion Week. Un’acconciatura soffice in stile anni ’70, discreta e con voluminose onde naturali.



6 - Fringe Benefits: In questa stagione, come anticipato, il grande ritorno della frangia. In particolare, saranno protagoniste due versioni completamente opposte: la frangia ispirata agli anni Settanta, detta ’70s Inspired, molto voluminosa e lunga fino a coprire le sopracciglia, e quella, invece, cortissima e più piena, spesso tagliata dritta da tempia a tempia, la Short Bangs, per un look molto Street Cool.