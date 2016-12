Adolescenti e chirurgia estetica: l'intervento che vorrei

L'INDAGINE - Sono questi i risultati di un'indagine svolta tra gli studenti delle scuole superiori italiane, frutto di una partnership della Società italiana di medicina estetica con l'Università Magna Graecia di Catanzaro, e con l'aiuto dell'Associazione Italiana di Medicina Estetica (AIdME). E' stato preso in considerazione un campione di 2265 persone tra i 13 e i 18 anni, di cui 880 maschi (38,9%) e 1.385 femmine (61,1%). Sono leggerm4nte sovra rappresentate le regioni del Sud Italia (69,3%) rispetto a quelle del Nord (18,1%) e del Centro (12,7%), ma i dati restano comunque indicativi. Tra i maggiori crucci delle ragazze c'è la statura troppo bassa: in questo caso cercano di compensare la mancanza di altezza con la magrezza. Le adolescenti sono molto attente al trucco e sono disposte a investire i loro risparmi in cosmetici. Tra i difetti da correggere, vorrebbero soprattutto aumentare il volume delle loro labbra. I ragazzi, invece, danno grande importanza a una massa muscolare importante, grazie alla quale si sentono più attraenti. Non sono contrari, se necessario all'eventualità di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica. A quali modelli si ispirano? Quasi tre giovanissimi su quattro prendono a modello di riferimento un personaggio dello spettacolo. E' così per il 58% delle ragazze e per 17% maschi: tra i ragazzi contano molto anche i personaggi del mondo dello sport. Uno su cinque invece vorrebbe assomigliare ad amici o membri della famiglia.



IL PARERE DELLO SPECIALISTA - “Negli ultimi anni abbiamo notato un incremento delle domande da parte degli adolescenti – spiega Emanuele Bartoletti, neo presidente della SIME – a volte le richieste di trattamenti di medicina estetica sono autonome, a volte i ragazzi sono spinti dagli stessi genitori e arrivano dal medico lamentando un inestetismo non sempre presente. Un trend in aumento che ci ha preoccupato per questo abbiamo ha ritenuto opportuno far chiarezza nella situazione attuale della percezione dell'Io corporeo negli adolescenti per capire e provvedere alla loro tutela”.



SOGNI CHIRURGICI - Il 17,7% del campione vorrebbe migliorare qualche parte del proprio corpo, soprattutto le ragazze. Il 12% di loro vorrebbe rifarsi:soprattutto il seno, i fianchi o le gambe. Tra i ragazzi, il 5,7% ricorrerebbe alla chirurgia e segnala come punti critici muscoli, naso e orecchie). Farebbe invece ricorso alla medicina estetica il 49,2%, del campione e della chirurgia plastica il 31,3% degli intervistati,ancora con un netto predominio delle donne. Infine, il 15,8% delle ragazze e il 3,3% dei maschi ha già usufruito della medicina estetica, ad esempio per curare l'acne, ridurre i peli superflui o le smagliature, o è finito sotto il bisturi per correggere il naso, le orecchie o il seno. E' curioso notare che la chirurgia è stata significativamente più frequente tra i maschi (5,3%) che tra le femmine (1,9%).



I TRATTAMENTI PIU' RICHIESTI - Il 57% del campione, soprattutto quello maschile, ha già preso di mira l'acne con una sorta di vero e proprio accanimento terapeutico in almeno il 50% dei casi. Molto richiesti anche gli interventi contro le smagliature (16%), soprattutto quelle localizzate alle braccia e al petto per effetto del body building. E poi ci sono i peli, nemici giurati del 12% degli intervistati, con sempre maggiore tendenza alla richiesta maschile di epilazione su petto e schiena. La cellulite, invece, interessa il 15 %. E, ovviamente, sono solo donne.





