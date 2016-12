I segreti delle unghie: smalto e non solo!

07:00 - Sapete quali sono le cose che mi rilassano di più? Passeggiare vicino a un fiume, leggere, stirare e farmi le unghie!

Attenzione perché oggi mi occuperò proprio delle vostre manine e dei vostri piedini di fata ma prima di cominciare devo assolutamente dirvi quali sono gli attrezzi del mestiere senza i quali non potete procedere.



Il primo è il buffer, (quella lima spessa a forma di rettangolo che leviga l’unghia e rende lo smalto più duraturo), passatelo delicatamente su tutta l’unghia avanti e indietro. Ora eliminate gli angoli con una normale lima di cartone e cospargete di crema idratante le vostre mani. Il prossimo gesto vi sembrerà inutile invece è fondamentale per assicurare una perfetta tenuta e far aderire bene lo smalto che andrete a stendere, imbevete un po’ di cotone nel solvente e passatelo sulle unghie da destra a sinistra e dal basso verso l’alto. Ora è il momento della base levigante e protettiva da stendere sempre prima dello smalto perchè protegge l’unghia dall’alcool contenuto in quest’ultimo, poi applicate due passate di smalto del colore che preferite partendo sempre dalla parte centrale dell’unghia facendo ben attenzione alla punta che va sigillata bene per evitare che lo smalto si sbecchi. Ora rimuovete le parti di colore in eccesso con un coton fioc imbevuto di acetone e completate l’operazione con un Top Coat, un prodotto che rende lo smalto più brillante e duraturo. Fate la stessa cosa anche sulle unghie dei piedi e vedrete che nessun principe azzurro potrà più resistervi.