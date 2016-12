"La principessa ha freschezza e eleganza nel Dna, come nel trucco"

07:00 - L'ultima volta che si è vista in giro è stato per il Ballo della Rosa. Charlotte Casiraghi è bella almeno quanto sua madre, forse di più. E quando la natura ti ha già trattato così bene, è difficile fare danni. Però abbiamo chiesto a Luigi Tomio, make up artist di Estée Lauder, un parere sul trucco sfoggiato per l'ultima occasione mondana della casa reale monegasca: "Quella freschezza è frutto di una costante e precisa azione di skincare".



Secondo Luigi Tomio, "eleganza e raffinatezza sono nel Suo DNA, il saper prendersi cura di se, il darsi in tutta la sua freschezza. Inutile nasconderlo, il ruolo di madre è impegnativo e le ore di sonno si accorciano, ma non sembra per lei. Il suo skincare quotidiano è mirato e sorprendentemente efficace nel mantenerle questa pelle radiosa e trasparente, merito sicuramente della sinergia perfetta di un trittico, pulizia, riparazione, idratazione e della collaudata perseveranza! Solo così si raggiungono questi risultati a tre mesi dall'arrivo del primogenito Raphaël". Evidentemente la principessa ha trovato il suo equilibrio, in famiglia e anche nel suo aspetto. Che tra l'altro ha necessità di poco. "In questa magica atmosfera del Ballo della Rosa, in lungo color perla, si è data agli ospiti in un look che non richiede sicuramente mani esperte per realizzarlo. Voto a favore della preparazione della base. Per ottenere tale effetto di trasparenza e nello stesso tempo uniformità d'incarnato, si miscela una goccia di siero al fondotinta. Questo gel, oltre a riparare e fissare l'idratazione garantisce una luminosità epidermica invidiabile a vista d'occhio". E gli occhi, erano ben in evidenza? "Concordo nella scelta di privarli di cromie fuori luogo e sottolinearli invece nella loro splendida forma. Li avrei solo un po' perfezionati, magari sfumandoli. Sopracciglia anche se ben pettinate, essendo il punto che contraddistingue il Natural Style, andavano leggermente infoltite da Brow Pencil". e le labbra infine? "Le labbra rappresentano l'unico punto, sigillo, timbro che in questo Look richiede colore, purché colore sia però!".