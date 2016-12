Flirtare online: tutto quello che devi sapere

1 VERITÀ – Punta sull'autenticità e scova le bugie gratuite. In rete è facile dire di avere un lavoro importante o mentire su se stessi: allerta il sesto senso e ricorda che… non è tutto oro quel che luccica! La sincerità paga, sempre.



2 INFO UTILI – Lavoro? Affermazioni come “Me stesso” o “The boss” non spiegano nulla. Attenzione a come compili le info utili sui social: meglio farlo con spirito pratico e buon senso. In alternativa, punta su una frase leggera come “Sognatrice per mestiere”: ti aiuterà a mantenere un discreto riserbo sull'occupazione professionale aggiungendo un dettaglio vero, per esempio l'amore per il mondo della fantasia.



3 IMMAGINI – Le fotografie sui social contano. Una pagina di selfie crea l'effetto di un egocentrismo disperato: meglio evitare. No alle foto con scollature provocanti, nudità esposte e… con vista sull'interno del bagno o della sala da pranzo. Costruisci la tua immagine con foto divertenti, spontanee, ben fatte.



4 CONTROLLA(TI) – Digita il tuo nome in rete: che cosa appare? Periodicamente è importante controllare l'iscrizione ai siti, modificare le info dei propri profili e fare attenzione a cosa appare di noi sul web. Una persona può facilmente prendere informazioni navigando da un profilo all'altro: da un cv su internet è facile recuperare il numero di telefono o l'indirizzo di casa, per questo è necessario riflettere e scegliere quali informazioni di noi vogliamo dare alla rete.



5 CONDIVIDI? – È scattata una conversazione interessante e ora lui si sta già spingendo oltre: valuta con attenzione quanto addentrarti in una chat hard o inviare foto sexy. Non vale la pena sentirsi in obbligo per una persona che non conosciamo nemmeno. In caso estremo inventa una piccola bugia: nessuno potrà verificare se la webcam sia davvero rotta. Eliminare dalle foto più intime la testa e le parti del corpo che ti possono rendere riconoscibile è sempre una buona idea, anche con i fidanzati (che domani potrebbero diventare ex).



6 IL PRINCIPE AZZURRO – Il rischio di idealizzare l'altra persona è più facile in Rete, perché ci possiamo nascondere dietro uno schermo. Prima di dare energia a una relazione coltivando il rapporto per mesi o addirittura considerando l'altro come un fidanzato, meglio fare in modo di verificare dal vivo e incontrarsi, con le opportune attenzioni del caso. Per esempio, fissa l'appuntamento per una colazione al bar, da scegliere in un luogo pubblico e affollato.



7 UN FRENO – Le notifiche squillano tutto il giorno? Attenzione, forse è il segnale che stai superando il limite: un incontro online è e rimane virtuale. La chat può essere utile per conoscersi all'inizio, ma non può occupare intere giornate. Il rischio è che la rete diventi un modo per evitare il confronto con la realtà.



8 PARLA DI TE – Spesso sulle pagine social si finiscono per condividere link che pubblicizzano siti tramite frasi più o meno divertenti o test psicologici di dubbio gusto. Osserva le tue pagine web: quanto parlano realmente di te? Impara a usare la rete per conoscere persone nuove attraverso ciò che ami e trovare nuovi amici con interessi affini ai tuoi.



9 IRONIA – Imposta la comunicazione sul registro di una conversazione simpatica e leggera, in grado di arrivare all'altro senza malizia. È il modo migliore per fare nuove conoscenze evitando il marcio di chi tende a usare internet come esca. L'ironia e la leggerezza autentica ci consentono di chiacchierare e scoprire nuovi interessi senza cadere nella trappola del falso colpo di fulmine.



10 STILE – Fai domande solo quando sei realmente interessata: fingere partecipazione ti farà solo perdere energie e tempo prezioso. Sii onesta, senza diventare maleducata. Scrivi messaggi brevi e diretti. Rispondere con gentilezza e altrettanta fermezza aiuta la comunicazione… online e nella vita di ogni giorno.