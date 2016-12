Come allenare i muscoli del piacere

07:00 - Il perineo sostiene gli organi pelvici: durante gli anni Trenta del Novecento Arnold Kegel è stato il primo studioso a effettuare indagini sul muscolo pubococcigeo, che viene coinvolto in momenti fondamentali della vita di una donna, quale il parto. Allenare questi muscoli è importante per il benessere femminile perché aumenta la sensibilità, può contribuire a facilitare il parto e previene il rischio di prolassi.

Hai mai provato a contrarre il muscolo pubococcigeo? Se non hai idea di cosa si tratta puoi iniziare con un esercizio molto semplice: mentre fai pipì, prova a interromperti e riprendi dopo qualche secondo. Questa semplice azione ti aiuterà a renderti conto dei muscoli coinvolti in modo da poter iniziare un training che nel giro di un paio di settimane ti permetterà di acquisire una maggior consapevolezza del tuo corpo, essenziale non solo durante la giovane età, ma anche a distanza di anni poiché può costituire una base importante per prevenire il rischio di incontinenza urinaria, situazione che attualmente interessa almeno il 30% delle donne.



Una volta individuati i muscoli coinvolti, potrai stimolarli provando a effettuare alcune ripetizioni: contrai per qualche secondo, poi rilassa, contrai di nuovo e rilassa. Ti accorgerai che se inizialmente eri capace di contrarre solo per due-tre secondi, con il tempo riuscirai a farlo per cinque-dieci secondi e soprattutto in maniera sempre più controllata e facile da gestire, non soltanto da sola ma anche durante il rapporto sessuale. Ricordati che per eseguire questo esercizio è necessario svuotare completamente la vescica e eseguirlo solo dopo aver fatto pipì altrimenti rischi di affaticare la zona pelvica correndo il rischio dell'effetto opposto.



Accade ancora con troppa frequenza che questo argomento sia censurato da tabù e imbarazzi che rendono difficile un dialogo aperto e sereno, eppure allenare i muscoli e stimolare la propriocettività del perineo è importante per la salute lombo-pelvica. Sedute di chinesiterapia, il cui nome deriva dal greco e significa “movimento”, con la guida di un esperto terapista possono aiutare il recupero e la rieducazione del pavimento pelvico in fase delicate come il post-parto e la menopausa, in cui avvicinarsi ai misteri del corpo con più consapevolezza.