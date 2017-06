Bondage: fatti legare dalla passione!

L'arte di legarsi, ovvero il bondage, è una pratica sempre più in voga tra le coppie, soprattutto tra quelle ormai consolidate, bisognose

di novità e di fantasia per un rapporto che "tenga duro".



Il bondage, che pare regali anche benefici alla salute psicofisica dei partner, può assumere diverse sfumature e dunque non è di esclusivo appannaggio per chi ama i rituali sadomaso o le tecniche di sottomissione.

Esiste infatti anche un bondage più delicato, ma non per questo meno sexy, che può diventare un grande alleato per la salute e la complicità delle coppie.



Bye bye ansia: Il bondage fa bene alla salute: uno studio olandese evidenzia come le coppie che praticano questo gioco erotico riescono a ridurre la tensione e lo stress. L'effetto del bondage, così come i giochi erotici di ruolo in generale, consiste in una riduzione importante della componente ansiosa e nervosa che proviene dalla quotidianità e che si tende a riversare all'interno della coppia. Parola d'ordine: relax!



Un gioco a due: Il bondage è, prima di tutto, un gioco. E giocare fa bene alla coppia, così come ridere insieme e condividere quanto abbiamo di più intimo: tutto questo è legato alla dimensione della complicità. Essere complici è garanzia di lunga durata della relazione, significa comprendersi e aver voglia di mettersi in gioco insieme. Ovviamente, la prima regola è che entrambi i partner abbiano davvero voglia di farlo. Un desiderio autentico e sentito che troppo spesso per uscire allo scoperto ha però bisogno che vengano abbattute le barriere culturali ed emotive che impediscono di lasciarsi andare e di godere dell'intimità e dell'intesa reciproche.



Chi ben comincia: Per chi non ama le pratiche sadomaso, ma desidera comunque sperimentare l'arte del legarsi a vicenda, è perfetto il bondage dolce. Cravatte, foulard di seta, pashmine o manette con pelouche sono perfetti per legarsi vicendevolmente utilizzando accessori soft. Non c'è bisogno comunque di procurarsi particolari equipaggiamenti, saranno sufficienti un'occhiata al guardaroba o una cravatta sfilata proprio sul momento.



Lasciarsi andare: Il bondage regala un ampliamento del piacere sessuale perché, oltre alla componente emotiva, esiste proprio un aspetto biologico importante: la "restrizione" (cioè quando si viene legati, volontariamente, e si gioca con il partner), il cervello perde finalmente il controllo e viene attivata una completa sensazione di libertà che aiuta a liberarsi dei vincoli culturali e sociali per godere totalmente del "qui ed ora".