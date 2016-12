Paura d'amare: perché si tende a sfuggire una relazione troppo seria

07:00 - È un classico: sogniamo l’amore, ma quando questo arriva, prospettando una relazione seria, andiamo nel panico. Accade agli uomini come alle donne. Perché? Secondo la psicologa Gianna Schelotto l'amore non c'entra. Quello che spaventa è un improvviso cambiamento che sconvolgerà la nostra vita, anche se in positivo. E provare paura, nonostante l’essere innamorati, sembra un paradosso inaccettabile.

In realtà, è normale che un grande cambiamento ci spaventi, anche quando siamo convinti che l'altro sia la persona giusta. L'importante è fermarsi un attimo, fare un bel respiro e, soprattutto, non drammatizzare, perché questa è una trappola che rischia di rovinare l'intero equilibrio della coppia. Alcune persone infatti, pur di non affrontare il cambiamento, mettono inconsciamente in atto alcuni comportamenti che distruggano la relazione, riuscendo nell’intento. Bisogna tener presente che spesso dietro queste inconsce “esagerazioni” c'è solo un po' di insicurezza.



Diverso è il caso invece di chi “approfitta” dei rischi connessi all’innamoramento per non lasciarsi MAI coinvolgere da una storia. Se la fuga di fronte a un sentimento nascente diventa un’abitudine (anche se involontaria), si è di fronte a chi non vuole crescere. Secondo lo psicoterapeuta Roberto Pani il vero obiettivo di queste persone è rimanere statici, fermare il tempo e sentirsi sempre adolescenti: periodo non prendere impegni era un diritto.



Una paura, quella di amare, che nasconde un’altra paura. In realtà, crescere e diventare adulti libera dal senso di costrizione che procura lo sfuggire all’amore. Perché ci fa sentire più liberi e soddisfatti. Per uscire dalla gabbia, gli psicologi consigliano di lavorare sulla propria sicurezza: quando si è insicuri, infatti, il nuovo può essere vissuto come una catastrofe, e per questo si preferisce rimandare il cambiamento. Compreso l’amore impegnativo e duraturo.