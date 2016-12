Amore tossico: l'hai incontrato anche tu?

1) Ridi più spesso o da quando vi conoscete le lacrime sono frequenti? Lungi dall'essere una questione banale, saper ridere con il partner è indice di complicità e vicinanza reciproca, oltre a testimoniare un legame fondato sulla capacità di rendere più leggere la quotidianità. Ricorda che a lungo termine qualità come il saper sorridere insieme per una strada sbagliata o l'autobus perso costituiranno un vantaggio anche nella soluzione di problemi ben più grandi, come il sapersi accordare sulle scelte di vita, l'educazione dei figli, i sacrifici che comporta stare insieme una vita.



2) Il partner valorizza ciò che fai? Osservare le peculiarità e dare valore all'altro è importante. A volte siamo abituati a ruoli che abbiamo imparato nelle famiglia d'origine e che oggi non mettiamo in discussione, ma evidenziare e migliorare il modo in cui creiamo le relazioni con gli altri è essenziale per la nostra autostima, quanto per la crescita della coppia. Scegliere un partner che creda in noi significa poter contare su un compagno o una compagna di grado di darci forza, credere nei nostri sogni... e, perché no, che non si volatilizzi all'idea di dare una mano con i piatti o le pulizie di casa!



3) A che punto stai in quanto a autostima? Secondo diversi studi le persone con scarsa autostima tendono a rimanere più di frequente invischiate in rapporti di questo tipo: se consideriamo l'aggravante di rapporti difficili a livello familiare diventa ancora più comprensibile la difficoltà di incontrare una relazione sana. Tutti abbiamo ferite e insicurezze, ma ricorda che all'interno di una relazione equilibrata e positiva, l'altro tende a proteggere e amare proprio le tue parti più vulnerabili.



4) Ti senti spesso dire parole come "Sei tu a innervosirmi", "È colpa tua, se.."? Se il partner tende a essere aggressivo per periodi prolungati e fin troppo spesso tende a giudicare te come causa del suo nervosismo fai molta attenzione, perché all'interno di un amore tossico probabilmente tu sei solo il contenitore in cui sfogare frustrazioni accumulate in una vita intera e che probabilmente hanno ben poco in comune con te. Il termometro della rabbia, se osservato con attenzione, parla della nostra relazione evidenziando quando usiamo l'altro per sfogarci.



5) Vittima e tiranno: uno senza l'altro non può esistere. C'è un modo di costruire le relazioni come un viaggio in cui l'altro ha il ruolo di compagno, o compagna, con cui attraversare l'oceano della vita e esiste, invece, una modalità in cui organizzare una partita, capace di diventare guerra, con un gioco di potere continuo. Sappi che comportarsi da vittime soffoca il rapporto tanto quanto chi è un tiranno, perché si continua a alimentare la relazione attraverso gli stessi schemi. Interrompere i soliti ruoli, fare spazio a ciò che veramente ti sentiresti di dire e fare, farà crollare l'andamento sempre uguale del rapporto, che in questi casi di solito vive di alti e bassi drammatici quanto romantici.