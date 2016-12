1 di 4 Corbis

"Amore, non mi va!": le scuse più utilizzate per evitare il sesso

STASERA HO MAL DI TESTA – Mal di testa e disturbi di vario genere sono fra le scuse più utilizzate per evitare di fare l'amore. Eppure gli studi hanno evidenziato i benefici del sesso in rapporto a nevralgie e mal di testa, la salute rimane un tema caldo, sfruttato con molta malizia per aggirare i contatti con l'altro sesso. Vale la pena nascondersi dietro un finto malessere? Di solito no, anche perché la prossima volta il partner potrebbe non crederci così facilmente. Meglio parlare di mal di testa solo quando c'è davvero.