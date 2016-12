Speciale sposa: focus sul colore

07:00 - La tendenza sposa per la primavera estate 2014 è quella di conferire importanza al colore, fondendo tradizione e innovazione. Il risultato è sorprendente: accanto agli abiti bianco latte della tradizione, troviamo wedding dress color pastello, dalle tinte vivaci e dai ​ricami a contrasto.

Tocco dark, ma chic, per Vera Wang che accosta agli impalpabili pizzi color avorio, dettagli neri come lunghi guanti in raso o rigidi bustier.Contrasto bianco e nero anche per Nicole Spose che arricchisce i suoi abiti di dettagli floreali in pizzo nero.

Più briose le movenze degli abiti dell’Atelier Aimée, di Emé di Emé e quelli di Elisabetta Polignano grazie ai vivaci giochi di colore.

Il pizzo si sfuma di rosa, azzurro e blu sottolineando i ricchi movimenti degli abiti in organza di seta e tulle.

Romantica e a tinte monocrome nelle sfumature delicate del rosa è la collezione di Blumarine che alterna abiti stile impero a coda di sirena, a modelli preziosi dalla linea ad A.

Sempre presente un po’ in tutte le collezioni l’elemento floreale, in Blumarine ton sur ton in rosa cipria o rosa antico.

Per spezzare la monotonia del bianco Vivienne Westhood, propone rose in organza di seta in rosa tenue.

Infine, cascata di fiori e tripudio di colori per gli abiti a fantasia floreale dell’Atelier Aimée.

​

Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it