30 dicembre 2017 07:00 Il menù augurale della tavola di San Silvestro Le ricette ideali per concludere in bellezza il vecchio anno e celebrare lʼarrivo del nuovo

Il tanto atteso appuntamento con il Capodanno può diventare impegnativo se non si hanno le idee chiare per il cenone di San Silvestro. Vi proponiamo i piatti beneauguranti della tradizione reinterpretati con varianti sfiziose da gustare in compagnia.

ANTIPASTO – Arancini di lenticchie e cotechino: dal cuore gustoso e insaporiti dalla paprica, sono degli stuzzichini sfiziosi e originali per dare il benvenuto al nuovo anno. Clicca qui per la ricetta completa

PRIMO PIATTO - Lasagne ai cardi e taleggio: un piatto gustoso e vegetariano facile da realizzare, perfetto per le feste. Clicca qui per la ricetta completa

SECONDO PIATTO – Cotechino in crosta di purè: è uno degli ingredienti che al cenone di fine anno non possono mancare, e in questa gustosa ricetta è scenografico e originale. Clicca qui per la ricetta completa

DOLCE - Sacher al cioccolato bianco: candida variante della più celebre sacher torte al cioccolato fondente, è il dessert ideale per concludere in dolcezza il vecchio anno. Clicca qui per la ricetta completa