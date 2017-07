DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Il cotechino in crosta di puré è un piatto unico molto gustoso, realizzato con cotechino precotto avvolto dal puré di patate, gratinato in forno. Un piatto ricco e saporito, perfetto per la tavola del cenone di fine anno! Il cotechino è uno degli ingredienti che non possono mancare, e in questa ricetta è scenografico e originale.