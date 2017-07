La sacher al cioccolato bianco è una torta golosa e scenografica, candida variante della più celebre sacher torte al cioccolato fondente. La sacher al cioccolato bianco è realizzata con un impasto alle mandorle farcito con confettura ai frutti di bosco e ricoperta da una glassa lucida e morbida al cioccolato bianco e panna. Perfetta per concludere in dolcezza un pasto elegante e sontuoso, questa torta accontenta gli amanti del cioccolato bianco senza rinunciare alla golosità classica della sachertorte!

PROCEDIMENTO

Infornate a 180 grandi per circa 40 minuti, sfornate e lasciate raffreddare. Nel frattempo, scaldate la panna in un pentolino, aggiungete il miele e togliete dal fuoco quando sfiora il bollore. Versate la panna calda sul cioccolato bianco tritato grossolanamente, aggiungete anche la colla di pesce ammollata in acqua fredda per 10 minuti e poi strizzata. Mescolate bene il tutto per ottenere una glassa omogenea (se necessario, passate la glassa al setaccio per eliminare i grumi).